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СМИ: Запад не перехватывал разговоры украинцев о "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
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12:19 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/razvedka-1856564389.html
СМИ: Запад не перехватывал разговоры украинцев о "Северных потоках"
СМИ: Запад не перехватывал разговоры украинцев о "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
СМИ: Запад не перехватывал разговоры украинцев о "Северных потоках"
Разведслужбы США и Европы не перехватывали разговоров официальных лиц из России или Украины, которые могли бы говорить о возможной причастности Москвы или Киева РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T12:19
2023-03-08T12:19
в мире
европа
россия
сша
владимир путин
алексей миллер
генеральная прокуратура рф
газпром
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Разведслужбы США и Европы не перехватывали разговоров официальных лиц из России или Украины, которые могли бы говорить о возможной причастности Москвы или Киева к терактам на "Северных потоках", пишет газета Washington Post. Издание со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники также отмечает, что доказательств вины Москвы в терактах на "Северных потоках" не появилось спустя многие недели после взрывов. Отмечается, что пока нет доказательств с места происшествия о причастности вообще какой-либо страны к подрывам. "Все еще нет вещественных доказательств с места взрывов, которые бы конкретно связывали диверсию с какой-либо страной... Разведывательные службы в США и Европе не перехватывали разговоров российских или украинских официальных лиц, которые бы брали ответственность за атаку или предполагали, что пытаются сокрыть причастность их государства", - говорится в материале. Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
https://ria.ru/20230308/terakt-1856563454.html
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в мире, европа, россия, сша, владимир путин, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Европа, Россия, США, Владимир Путин, Алексей Миллер, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
СМИ: Запад не перехватывал разговоры украинцев о "Северных потоках"

WP: Запад не перехватывал разговоры по "Северным потокам", указывающие на РФ или Украину

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Разведслужбы США и Европы не перехватывали разговоров официальных лиц из России или Украины, которые могли бы говорить о возможной причастности Москвы или Киева к терактам на "Северных потоках", пишет газета Washington Post.
Издание со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники также отмечает, что доказательств вины Москвы в терактах на "Северных потоках" не появилось спустя многие недели после взрывов. Отмечается, что пока нет доказательств с места происшествия о причастности вообще какой-либо страны к подрывам.
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"Все еще нет вещественных доказательств с места взрывов, которые бы конкретно связывали диверсию с какой-либо страной... Разведывательные службы в США и Европе не перехватывали разговоров российских или украинских официальных лиц, которые бы брали ответственность за атаку или предполагали, что пытаются сокрыть причастность их государства", - говорится в материале.
Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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В миреЕвропаРоссияСШАВладимир ПутинАлексей МиллерГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный поток — 2Северный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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