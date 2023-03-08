СМИ: Запад не перехватывал разговоры украинцев о "Северных потоках"
WP: Запад не перехватывал разговоры по "Северным потокам", указывающие на РФ или Украину
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Разведслужбы США и Европы не перехватывали разговоров официальных лиц из России или Украины, которые могли бы говорить о возможной причастности Москвы или Киева к терактам на "Северных потоках", пишет газета Washington Post.
Издание со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники также отмечает, что доказательств вины Москвы в терактах на "Северных потоках" не появилось спустя многие недели после взрывов. Отмечается, что пока нет доказательств с места происшествия о причастности вообще какой-либо страны к подрывам.
"Все еще нет вещественных доказательств с места взрывов, которые бы конкретно связывали диверсию с какой-либо страной... Разведывательные службы в США и Европе не перехватывали разговоров российских или украинских официальных лиц, которые бы брали ответственность за атаку или предполагали, что пытаются сокрыть причастность их государства", - говорится в материале.
Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.