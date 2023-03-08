https://ria.ru/20230308/razvedka-1856564389.html

СМИ: Запад не перехватывал разговоры украинцев о "Северных потоках"

СМИ: Запад не перехватывал разговоры украинцев о "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023

СМИ: Запад не перехватывал разговоры украинцев о "Северных потоках"

Разведслужбы США и Европы не перехватывали разговоров официальных лиц из России или Украины, которые могли бы говорить о возможной причастности Москвы или Киева РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T12:19

2023-03-08T12:19

2023-03-08T12:19

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европа

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алексей миллер

генеральная прокуратура рф

газпром

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Разведслужбы США и Европы не перехватывали разговоров официальных лиц из России или Украины, которые могли бы говорить о возможной причастности Москвы или Киева к терактам на "Северных потоках", пишет газета Washington Post. Издание со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники также отмечает, что доказательств вины Москвы в терактах на "Северных потоках" не появилось спустя многие недели после взрывов. Отмечается, что пока нет доказательств с места происшествия о причастности вообще какой-либо страны к подрывам. "Все еще нет вещественных доказательств с места взрывов, которые бы конкретно связывали диверсию с какой-либо страной... Разведывательные службы в США и Европе не перехватывали разговоров российских или украинских официальных лиц, которые бы брали ответственность за атаку или предполагали, что пытаются сокрыть причастность их государства", - говорится в материале. Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230308/terakt-1856563454.html

https://ria.ru/20230308/kosachev-1856562736.html

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Варвара Скокшина

в мире, европа, россия, сша, владимир путин, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"