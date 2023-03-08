https://ria.ru/20230308/rassledovanie-1856630353.html
В ООН призвали компетентные органы расследовать ЧП на "Северных потоках"
В ООН призвали компетентные органы расследовать ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
В ООН призвали компетентные органы расследовать ЧП на "Северных потоках"
Инцидент на нитках "Северного потока" должен быть расследован компетентными органами, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T20:36
2023-03-08T20:36
2023-03-08T21:34
оон
авария на "северных потоках"
в мире
фархан хак
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ООН, 8 мар – РИА Новости. Инцидент на нитках "Северного потока" должен быть расследован компетентными органами, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Определенно, это должно быть расследовано различными компетентными властями", - сказал Хак.Отвечая на просьбу прокомментировать публикацию NYT о том, что к диверсии могла быть якобы причастна проукраинская группа, представитель заявил: "У нас нет какой-либо информации из первых рук по поводу последних обвинений. Мы не можем провести оценку (их достоверности – ред.)".По его словам, очевидно, что, если кто-то пытается взорвать критически важную инфраструктуру – это вызывает беспокойство. Он добавил, что "расследование зависит от соответствующих властей".Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание.Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку ООН создать независимую международную комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке". Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.
https://ria.ru/20230308/nato-1856583117.html
https://ria.ru/20230308/potoki-1856613696.html
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оон, авария на "северных потоках", в мире, фархан хак
ООН, Авария на "Северных потоках", В мире, Фархан Хак
В ООН призвали компетентные органы расследовать ЧП на "Северных потоках"
В ООН считают, что инцидент на "Северных потоках" должны расследовать компетентные органы
ООН, 8 мар – РИА Новости. Инцидент на нитках "Северного потока" должен быть расследован компетентными органами, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Определенно, это должно быть расследовано различными компетентными властями", - сказал Хак.
В НАТО пока не знают, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках"
Отвечая на просьбу прокомментировать публикацию NYT
о том, что к диверсии могла быть якобы причастна проукраинская группа, представитель заявил: "У нас нет какой-либо информации из первых рук по поводу последних обвинений. Мы не можем провести оценку (их достоверности – ред.)".
По его словам, очевидно, что, если кто-то пытается взорвать критически важную инфраструктуру – это вызывает беспокойство. Он добавил, что "расследование зависит от соответствующих властей".
Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание.
Ранее Россия
подготовила проект резолюции СБ ООН
с призывом к генсеку ООН создать независимую международную комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке". Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.
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