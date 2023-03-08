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СК завел дело после гибели пациента наркоклиники в Саратове - РИА Новости, 08.03.2023
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17:20 08.03.2023 (обновлено: 17:46 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/rassledovanie-1856605059.html
СК завел дело после гибели пациента наркоклиники в Саратове
СК завел дело после гибели пациента наркоклиники в Саратове - РИА Новости, 08.03.2023
СК завел дело после гибели пациента наркоклиники в Саратове
Глава наркологической клиники в Саратове с коллегой задержаны по уголовному делу о гибели пациента, которого бросили на неотапливаемой веранде зимой в ковре,... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T17:20
2023-03-08T17:46
происшествия
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 8 мар - РИА Новости. Глава наркологической клиники в Саратове с коллегой задержаны по уголовному делу о гибели пациента, которого бросили на неотапливаемой веранде зимой в ковре, обмотанном скотчем, сообщило региональное управление СК РФ. По данным следствия, 34-летний подозреваемый в частном доме в Саратове занимался предпринимательской деятельностью, связанной с предоставлением проживания на платной основе нарко- и алкозависимым, и привлек к этой деятельности 30-летнего знакомого. Следователи установили, что с 26 по 27 февраля 2023 года оба фигуранта, а также иные обитатели этого дома завернули в ковер 25-летнего пациента, зафиксировали его скотчем и оставили на веранде, вследствие чего потерпевший скончался от переохлаждения. "По факту смерти 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"... В настоящее время следователями задержаны 30- и 34-летний мужчины, с ними проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230307/ubiystvo-1856426006.html
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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после гибели пациента наркоклиники в Саратове

СК завел дело после гибели пациента наркоклиники в Саратове, замерзшего на улице в ковре

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета
Сотрудник следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета. Архивное фото
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САРАТОВ, 8 мар - РИА Новости. Глава наркологической клиники в Саратове с коллегой задержаны по уголовному делу о гибели пациента, которого бросили на неотапливаемой веранде зимой в ковре, обмотанном скотчем, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, 34-летний подозреваемый в частном доме в Саратове занимался предпринимательской деятельностью, связанной с предоставлением проживания на платной основе нарко- и алкозависимым, и привлек к этой деятельности 30-летнего знакомого. Следователи установили, что с 26 по 27 февраля 2023 года оба фигуранта, а также иные обитатели этого дома завернули в ковер 25-летнего пациента, зафиксировали его скотчем и оставили на веранде, вследствие чего потерпевший скончался от переохлаждения.
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"По факту смерти 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"... В настоящее время следователями задержаны 30- и 34-летний мужчины, с ними проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств", - говорится в сообщении.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.
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