https://ria.ru/20230308/rassledovanie-1856605059.html
СК завел дело после гибели пациента наркоклиники в Саратове
СК завел дело после гибели пациента наркоклиники в Саратове - РИА Новости, 08.03.2023
СК завел дело после гибели пациента наркоклиники в Саратове
Глава наркологической клиники в Саратове с коллегой задержаны по уголовному делу о гибели пациента, которого бросили на неотапливаемой веранде зимой в ковре,... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T17:20
2023-03-08T17:20
2023-03-08T17:46
происшествия
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 8 мар - РИА Новости. Глава наркологической клиники в Саратове с коллегой задержаны по уголовному делу о гибели пациента, которого бросили на неотапливаемой веранде зимой в ковре, обмотанном скотчем, сообщило региональное управление СК РФ. По данным следствия, 34-летний подозреваемый в частном доме в Саратове занимался предпринимательской деятельностью, связанной с предоставлением проживания на платной основе нарко- и алкозависимым, и привлек к этой деятельности 30-летнего знакомого. Следователи установили, что с 26 по 27 февраля 2023 года оба фигуранта, а также иные обитатели этого дома завернули в ковер 25-летнего пациента, зафиксировали его скотчем и оставили на веранде, вследствие чего потерпевший скончался от переохлаждения. "По факту смерти 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"... В настоящее время следователями задержаны 30- и 34-летний мужчины, с ними проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230307/ubiystvo-1856426006.html
https://ria.ru/20230119/bessonnitsa-1845917481.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после гибели пациента наркоклиники в Саратове
СК завел дело после гибели пациента наркоклиники в Саратове, замерзшего на улице в ковре
САРАТОВ, 8 мар - РИА Новости.
Глава наркологической клиники в Саратове с коллегой задержаны по уголовному делу о гибели пациента, которого бросили на неотапливаемой веранде зимой в ковре, обмотанном скотчем, сообщило
региональное управление СК РФ.
По данным следствия, 34-летний подозреваемый в частном доме в Саратове занимался предпринимательской деятельностью, связанной с предоставлением проживания на платной основе нарко- и алкозависимым, и привлек к этой деятельности 30-летнего знакомого. Следователи установили, что с 26 по 27 февраля 2023 года оба фигуранта, а также иные обитатели этого дома завернули в ковер 25-летнего пациента, зафиксировали его скотчем и оставили на веранде, вследствие чего потерпевший скончался от переохлаждения.
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"По факту смерти 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"... В настоящее время следователями задержаны 30- и 34-летний мужчины, с ними проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств", - говорится в сообщении.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.
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