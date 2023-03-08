https://ria.ru/20230308/rassledovanie-1856605059.html

СК завел дело после гибели пациента наркоклиники в Саратове

СК завел дело после гибели пациента наркоклиники в Саратове - РИА Новости, 08.03.2023

СК завел дело после гибели пациента наркоклиники в Саратове

Глава наркологической клиники в Саратове с коллегой задержаны по уголовному делу о гибели пациента, которого бросили на неотапливаемой веранде зимой в ковре,... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T17:20

2023-03-08T17:20

2023-03-08T17:46

происшествия

саратов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 8 мар - РИА Новости. Глава наркологической клиники в Саратове с коллегой задержаны по уголовному делу о гибели пациента, которого бросили на неотапливаемой веранде зимой в ковре, обмотанном скотчем, сообщило региональное управление СК РФ. По данным следствия, 34-летний подозреваемый в частном доме в Саратове занимался предпринимательской деятельностью, связанной с предоставлением проживания на платной основе нарко- и алкозависимым, и привлек к этой деятельности 30-летнего знакомого. Следователи установили, что с 26 по 27 февраля 2023 года оба фигуранта, а также иные обитатели этого дома завернули в ковер 25-летнего пациента, зафиксировали его скотчем и оставили на веранде, вследствие чего потерпевший скончался от переохлаждения. "По факту смерти 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"... В настоящее время следователями задержаны 30- и 34-летний мужчины, с ними проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230307/ubiystvo-1856426006.html

https://ria.ru/20230119/bessonnitsa-1845917481.html

саратов

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)