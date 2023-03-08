https://ria.ru/20230308/pogoda-1856541953.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта - РИА Новости, 08.03.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта
Облачная погода, метель и до нуля градусов ожидается в Москве в Международный женский день, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T09:47
2023-03-08T09:47
2023-03-08T09:47
общество
москва
московская область (подмосковье)
международный женский день
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Облачная погода, метель и до нуля градусов ожидается в Москве в Международный женский день, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Облачно, утром туман, который рассеется в 11 утра, во второй половине дня временами снег, метель. Температура воздуха днем в Москве минус 1-3 градусов, в Подмосковье 0-минус 5 градусов. К вечеру повышение в Москве до нуля градусов, по Московской области до минус 3 - плюс 2 градусов", - рассказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 731 миллиметр ртутного столба, что существенно ниже нормы.
https://ria.ru/20230207/moskva-1850188487.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), международный женский день
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Международный женский день
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта
В Москве 8 марта ожидают метель и около нуля градусов