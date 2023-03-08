https://ria.ru/20230308/pogoda-1856541953.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта

Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта - РИА Новости, 08.03.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта

Облачная погода, метель и до нуля градусов ожидается в Москве в Международный женский день, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T09:47

2023-03-08T09:47

2023-03-08T09:47

общество

москва

московская область (подмосковье)

международный женский день

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Облачная погода, метель и до нуля градусов ожидается в Москве в Международный женский день, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Облачно, утром туман, который рассеется в 11 утра, во второй половине дня временами снег, метель. Температура воздуха днем в Москве минус 1-3 градусов, в Подмосковье 0-минус 5 градусов. К вечеру повышение в Москве до нуля градусов, по Московской области до минус 3 - плюс 2 градусов", - рассказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 731 миллиметр ртутного столба, что существенно ниже нормы.

https://ria.ru/20230207/moskva-1850188487.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), международный женский день