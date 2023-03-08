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"Правда тела". Как пластические хирурги помогают худеющим - РИА Новости, 08.03.2023
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12:00 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/plastika-1856462008.html
"Правда тела". Как пластические хирурги помогают худеющим
"Правда тела". Как пластические хирурги помогают худеющим - РИА Новости, 08.03.2023
"Правда тела". Как пластические хирурги помогают худеющим
"Килограммы потерял, а стало только хуже" - так иногда говорят тем, кто похудел с большого веса. Нужны ли пластические операции после такого похудения и почему полезно снижать вес постепенно. Как пластические хирурги прячут шрамы, безвредна ли липосакции и бывают ли медицинские показания для такой операции.
2023-03-08T12:00
2023-03-08T12:00
правда тела
подкаст
здоровый образ жизни (зож)
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"Правда тела". Как пластические хирурги помогают худеющим
"Килограммы потерял, а стало только хуже" - так иногда говорят тем, кто похудел с большого веса. Нужны ли пластические операции после такого похудения и почему полезно снижать вес постепенно. Как пластические хирурги прячут шрамы, безвредна ли липосакции и бывают ли медицинские показания для такой операции.
audio/mpeg
"Правда тела". Как пластические хирурги помогают худеющим
"Килограммы потерял, а стало только хуже" - так иногда говорят тем, кто похудел с большого веса. Нужны ли пластические операции после такого похудения и почему полезно снижать вес постепенно. Как пластические хирурги прячут шрамы, безвредна ли липосакции и бывают ли медицинские показания для такой операции.
audio/mpeg
Журналист Михаил Верный весил более 200 кг, но благодаря врачам Городской клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова смог значительно снизить свой вес. Сейчас ему предстоит несколько пластических операций. Зачем они нужны и какие показания для таких хирургических вмешательств - рассказывает сам Михаил и его лечащий врач, пластический хирург Сагид Кимпаев.2:13 как называется лишняя кожа3:23 пластика – медицинские показания или эстетика?4:27 "сколько килограмм кожи на нас висит"6:36 висцеральный жир и диастаз8:06 есть ли шанс восстановить кожу самому9:02 как врачи прячут шрамы11:00 можно ли поправиться после липосакции14:00 "ты не можешь похудеть сам"16:40 чем отличаются операции для мужчин и женщинСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио
Правда тела, Подкаст, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
Правда тела

"Правда тела". Как пластические хирурги помогают худеющим

Правда тела
"Правда тела". Как пластические хирурги помогают худеющим
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
"Килограммы потерял, а стало только хуже" - так иногда говорят тем, кто похудел с большого веса. Нужны ли пластические операции после такого похудения и почему полезно снижать вес постепенно. Как пластические хирурги прячут шрамы, безвредна ли липосакции и бывают ли медицинские показания для такой операции.
Журналист Михаил Верный весил более 200 кг, но благодаря врачам Городской клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова смог значительно снизить свой вес. Сейчас ему предстоит несколько пластических операций. Зачем они нужны и какие показания для таких хирургических вмешательств - рассказывает сам Михаил и его лечащий врач, пластический хирург Сагид Кимпаев.
2:13 как называется лишняя кожа
3:23 пластика – медицинские показания или эстетика?
4:27 "сколько килограмм кожи на нас висит"
6:36 висцеральный жир и диастаз
8:06 есть ли шанс восстановить кожу самому
9:02 как врачи прячут шрамы
11:00 можно ли поправиться после липосакции
14:00 "ты не можешь похудеть сам"
16:40 чем отличаются операции для мужчин и женщин

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Виктор Флиер
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Правда телаПодкастЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)
 
 
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