https://ria.ru/20230308/plastika-1856462008.html

"Правда тела". Как пластические хирурги помогают худеющим

"Правда тела". Как пластические хирурги помогают худеющим - РИА Новости, 08.03.2023

"Правда тела". Как пластические хирурги помогают худеющим

"Килограммы потерял, а стало только хуже" - так иногда говорят тем, кто похудел с большого веса. Нужны ли пластические операции после такого похудения и почему полезно снижать вес постепенно. Как пластические хирурги прячут шрамы, безвредна ли липосакции и бывают ли медицинские показания для такой операции.

2023-03-08T12:00

2023-03-08T12:00

2023-03-08T12:00

правда тела

подкаст

здоровый образ жизни (зож)

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"Правда тела". Как пластические хирурги помогают худеющим "Килограммы потерял, а стало только хуже" - так иногда говорят тем, кто похудел с большого веса. Нужны ли пластические операции после такого похудения и почему полезно снижать вес постепенно. Как пластические хирурги прячут шрамы, безвредна ли липосакции и бывают ли медицинские показания для такой операции. audio/mpeg

"Правда тела". Как пластические хирурги помогают худеющим "Килограммы потерял, а стало только хуже" - так иногда говорят тем, кто похудел с большого веса. Нужны ли пластические операции после такого похудения и почему полезно снижать вес постепенно. Как пластические хирурги прячут шрамы, безвредна ли липосакции и бывают ли медицинские показания для такой операции. audio/mpeg

Журналист Михаил Верный весил более 200 кг, но благодаря врачам Городской клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова смог значительно снизить свой вес. Сейчас ему предстоит несколько пластических операций. Зачем они нужны и какие показания для таких хирургических вмешательств - рассказывает сам Михаил и его лечащий врач, пластический хирург Сагид Кимпаев.2:13 как называется лишняя кожа3:23 пластика – медицинские показания или эстетика?4:27 "сколько килограмм кожи на нас висит"6:36 висцеральный жир и диастаз8:06 есть ли шанс восстановить кожу самому9:02 как врачи прячут шрамы11:00 можно ли поправиться после липосакции14:00 "ты не можешь похудеть сам"16:40 чем отличаются операции для мужчин и женщинСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио