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В Пентагоне пообещали скорое начало работы систем ПВО Patriot на Украине - РИА Новости, 08.03.2023
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20:02 08.03.2023 (обновлено: 20:05 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/patriot-1856626936.html
В Пентагоне пообещали скорое начало работы систем ПВО Patriot на Украине
В Пентагоне пообещали скорое начало работы систем ПВО Patriot на Украине - РИА Новости, 08.03.2023
В Пентагоне пообещали скорое начало работы систем ПВО Patriot на Украине
Американские системы ПВО Patriot могут начать работу на Украине очень скоро, заявил в интервью Defense News помощник министра армии США по вопросам закупок и... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T20:02
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в мире
украина
сша
министерство обороны сша
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Американские системы ПВО Patriot могут начать работу на Украине очень скоро, заявил в интервью Defense News помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш. Ранее в феврале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что вскоре украинская армия получит системы ПВО Patriot и SAMP/T, которые способны перехватывать баллистические ракеты. США в декабре объявили о выделении Украине первой батареи Patriot, поставка которой произойдет в ближайшие несколько месяцев. Позднее о передаче Киеву Patriot сообщили Германия и Нидерланды. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), нато
В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), НАТО
В Пентагоне пообещали скорое начало работы систем ПВО Patriot на Украине

В Пентагоне пообещали скорое начало работы американских систем ПВО Patriot на Украине

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinПВО Patriot
ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
ПВО Patriot. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Американские системы ПВО Patriot могут начать работу на Украине очень скоро, заявил в интервью Defense News помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш.
«
"Я ожидаю, что наши системы будут действовать там очень скоро", - сказал представитель Пентагона, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в феврале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что вскоре украинская армия получит системы ПВО Patriot и SAMP/T, которые способны перехватывать баллистические ракеты.
США в декабре объявили о выделении Украине первой батареи Patriot, поставка которой произойдет в ближайшие несколько месяцев. Позднее о передаче Киеву Patriot сообщили Германия и Нидерланды.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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