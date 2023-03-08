https://ria.ru/20230308/pastyrskoe-1856489262.html

В РОСХВЕ рассказали о женском пастырском служении

В РОСХВЕ рассказали о женском пастырском служении - РИА Новости, 08.03.2023

В РОСХВЕ рассказали о женском пастырском служении

Женщины вместе с мужчинами несут служение в протестантских Церквах России, рассказала РИА Новости руководитель департамента по связям с общественностью... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T06:00

2023-03-08T06:00

2023-03-08T06:00

религия

религия

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Женщины вместе с мужчинами несут служение в протестантских Церквах России, рассказала РИА Новости руководитель департамента по связям с общественностью Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Екатерина Целоухова.“В большинстве протестантских Церквей пастырское служение несется совместно мужчинами и женщинами. Жены пасторов помогают своим мужьям совершать служение, и женщины в Церквах занимаются служением женщинам, детям, занимаются воскресными школами, служат в музыкальных и социальных служениях. Женщины принимают очень много посильного участия в церковном служении”, – сказала она.В РОСХВЕ, добавила Целоухова, распространена и практика пасторов-женщин, в том числе – рукоположенных. Есть и единственная женщина-епископ – Наталья Щедривая.Отдельного женского дня в протестантских церквах нет, добавила она, но протестантские Церкви в Международный женский день или в дни рядом с ним часто проводят конференции для женщин, на которых звучат специализированные проповеди. “Во многих Церквах делают встречи, подарки, комплименты – так или иначе, этот момент выделяется”, – заключила представитель пресс-службы РОСХВЕ.

https://ria.ru/20230124/spisok-1847174141.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия