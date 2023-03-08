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В РОСХВЕ рассказали о женском пастырском служении - РИА Новости, 08.03.2023
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Религия
 
06:00 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/pastyrskoe-1856489262.html
В РОСХВЕ рассказали о женском пастырском служении
В РОСХВЕ рассказали о женском пастырском служении - РИА Новости, 08.03.2023
В РОСХВЕ рассказали о женском пастырском служении
Женщины вместе с мужчинами несут служение в протестантских Церквах России, рассказала РИА Новости руководитель департамента по связям с общественностью... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T06:00
2023-03-08T06:00
религия
религия
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Женщины вместе с мужчинами несут служение в протестантских Церквах России, рассказала РИА Новости руководитель департамента по связям с общественностью Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Екатерина Целоухова.“В большинстве протестантских Церквей пастырское служение несется совместно мужчинами и женщинами. Жены пасторов помогают своим мужьям совершать служение, и женщины в Церквах занимаются служением женщинам, детям, занимаются воскресными школами, служат в музыкальных и социальных служениях. Женщины принимают очень много посильного участия в церковном служении”, – сказала она.В РОСХВЕ, добавила Целоухова, распространена и практика пасторов-женщин, в том числе – рукоположенных. Есть и единственная женщина-епископ – Наталья Щедривая.Отдельного женского дня в протестантских церквах нет, добавила она, но протестантские Церкви в Международный женский день или в дни рядом с ним часто проводят конференции для женщин, на которых звучат специализированные проповеди. “Во многих Церквах делают встречи, подарки, комплименты – так или иначе, этот момент выделяется”, – заключила представитель пресс-службы РОСХВЕ.
https://ria.ru/20230124/spisok-1847174141.html
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религия
Религия, Религия
В РОСХВЕ рассказали о женском пастырском служении

РОСХВЕ: Женщины, как и мужчины, несут пастырское служение в протестантских Церквах России

© Фото : пресс-служба POCXBE/Александр ГладиловНачальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : пресс-служба POCXBE/Александр Гладилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Женщины вместе с мужчинами несут служение в протестантских Церквах России, рассказала РИА Новости руководитель департамента по связям с общественностью Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Екатерина Целоухова.
“В большинстве протестантских Церквей пастырское служение несется совместно мужчинами и женщинами. Жены пасторов помогают своим мужьям совершать служение, и женщины в Церквах занимаются служением женщинам, детям, занимаются воскресными школами, служат в музыкальных и социальных служениях. Женщины принимают очень много посильного участия в церковном служении”, – сказала она.
В РОСХВЕ, добавила Целоухова, распространена и практика пасторов-женщин, в том числе – рукоположенных. Есть и единственная женщина-епископ – Наталья Щедривая.
Отдельного женского дня в протестантских церквах нет, добавила она, но протестантские Церкви в Международный женский день или в дни рядом с ним часто проводят конференции для женщин, на которых звучат специализированные проповеди. “Во многих Церквах делают встречи, подарки, комплименты – так или иначе, этот момент выделяется”, – заключила представитель пресс-службы РОСХВЕ.
Сергей Ряховский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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