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Эксперты рассказали, сколько туристов отдыхают по системе "все включено" - РИА Новости, 08.03.2023
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Туризм
 
02:05 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/oteli-1856305531.html
Эксперты рассказали, сколько туристов отдыхают по системе "все включено"
Эксперты рассказали, сколько туристов отдыхают по системе "все включено" - РИА Новости, 08.03.2023
Эксперты рассказали, сколько туристов отдыхают по системе "все включено"
Туристы, опрошенные крупнейшей российской гостиничной сетью AZIMUT Hotels, рассказали, как часто путешествуют и какой формат отдыха предпочитают, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T02:05
2023-03-08T02:05
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
отели
гостиницы
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные крупнейшей российской гостиничной сетью AZIMUT Hotels, рассказали, как часто путешествуют и какой формат отдыха предпочитают, сообщает АТОР.Специалисты провели исследование среди тысячи постояльцев и выяснили, что 48 процентов из них путешествуют по РФ больше трех раз в год. Почти треть отправляется в такие поездки один-два раза в год, каждый пятый — три раза, а четыре процента — реже.Причем 60 процентов готовы изучать новые регионы в любой сезон. Треть хотят делать это только летом.Эксперты ассоциации подчеркивают, что столь частые путешествия по России характерны не для всех россиян, а для тех, у кого есть время и финансы на это.Активные туристы, выбирая отель для размещения, в 81 проценте случаев оплачивают проживание с завтраком. Система "все включено" привлекает почти каждого пятого гостя.Среди дополнительных услуг участников опроса в первую очередь интересует гастрономическая карта в отеле (это важно для 56 процентов респондентов) и наличие мобильного приложения для заказа услуг в номер (36 процентов).
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Мария Селиванова
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия, Отели, Гостиницы
Эксперты рассказали, сколько туристов отдыхают по системе "все включено"

АТОР: каждый пятый турист выбирает в отеле отдых в формате "все включено"

© РИА Новости / Елена Загородняя В ресторане отеля города Бодрум в Турции
В ресторане отеля города Бодрум в Турции - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Елена Загородняя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные крупнейшей российской гостиничной сетью AZIMUT Hotels, рассказали, как часто путешествуют и какой формат отдыха предпочитают, сообщает АТОР.
Специалисты провели исследование среди тысячи постояльцев и выяснили, что 48 процентов из них путешествуют по РФ больше трех раз в год. Почти треть отправляется в такие поездки один-два раза в год, каждый пятый — три раза, а четыре процента — реже.
Причем 60 процентов готовы изучать новые регионы в любой сезон. Треть хотят делать это только летом.
Эксперты ассоциации подчеркивают, что столь частые путешествия по России характерны не для всех россиян, а для тех, у кого есть время и финансы на это.
Активные туристы, выбирая отель для размещения, в 81 проценте случаев оплачивают проживание с завтраком. Система "все включено" привлекает почти каждого пятого гостя.
Среди дополнительных услуг участников опроса в первую очередь интересует гастрономическая карта в отеле (это важно для 56 процентов респондентов) и наличие мобильного приложения для заказа услуг в номер (36 процентов).
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