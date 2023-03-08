https://ria.ru/20230308/oteli-1856305531.html

Эксперты рассказали, сколько туристов отдыхают по системе "все включено"

Эксперты рассказали, сколько туристов отдыхают по системе "все включено" - РИА Новости, 08.03.2023

Эксперты рассказали, сколько туристов отдыхают по системе "все включено"

Туристы, опрошенные крупнейшей российской гостиничной сетью AZIMUT Hotels, рассказали, как часто путешествуют и какой формат отдыха предпочитают, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T02:05

2023-03-08T02:05

2023-03-08T02:05

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные крупнейшей российской гостиничной сетью AZIMUT Hotels, рассказали, как часто путешествуют и какой формат отдыха предпочитают, сообщает АТОР.Специалисты провели исследование среди тысячи постояльцев и выяснили, что 48 процентов из них путешествуют по РФ больше трех раз в год. Почти треть отправляется в такие поездки один-два раза в год, каждый пятый — три раза, а четыре процента — реже.Причем 60 процентов готовы изучать новые регионы в любой сезон. Треть хотят делать это только летом.Эксперты ассоциации подчеркивают, что столь частые путешествия по России характерны не для всех россиян, а для тех, у кого есть время и финансы на это.Активные туристы, выбирая отель для размещения, в 81 проценте случаев оплачивают проживание с завтраком. Система "все включено" привлекает почти каждого пятого гостя.Среди дополнительных услуг участников опроса в первую очередь интересует гастрономическая карта в отеле (это важно для 56 процентов респондентов) и наличие мобильного приложения для заказа услуг в номер (36 процентов).

https://ria.ru/20230305/oteli-1855730303.html

россия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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