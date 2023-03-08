https://ria.ru/20230308/oteli-1856305531.html
Эксперты рассказали, сколько туристов отдыхают по системе "все включено"
Эксперты рассказали, сколько туристов отдыхают по системе "все включено" - РИА Новости, 08.03.2023
Эксперты рассказали, сколько туристов отдыхают по системе "все включено"
Туристы, опрошенные крупнейшей российской гостиничной сетью AZIMUT Hotels, рассказали, как часто путешествуют и какой формат отдыха предпочитают, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T02:05
2023-03-08T02:05
2023-03-08T02:05
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
отели
гостиницы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751401272_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_cd74885ec040b257e247aed374ec844f.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные крупнейшей российской гостиничной сетью AZIMUT Hotels, рассказали, как часто путешествуют и какой формат отдыха предпочитают, сообщает АТОР.Специалисты провели исследование среди тысячи постояльцев и выяснили, что 48 процентов из них путешествуют по РФ больше трех раз в год. Почти треть отправляется в такие поездки один-два раза в год, каждый пятый — три раза, а четыре процента — реже.Причем 60 процентов готовы изучать новые регионы в любой сезон. Треть хотят делать это только летом.Эксперты ассоциации подчеркивают, что столь частые путешествия по России характерны не для всех россиян, а для тех, у кого есть время и финансы на это.Активные туристы, выбирая отель для размещения, в 81 проценте случаев оплачивают проживание с завтраком. Система "все включено" привлекает почти каждого пятого гостя.Среди дополнительных услуг участников опроса в первую очередь интересует гастрономическая карта в отеле (это важно для 56 процентов респондентов) и наличие мобильного приложения для заказа услуг в номер (36 процентов).
https://ria.ru/20230305/oteli-1855730303.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751401272_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_80faff31c31cbdfec2f5b82b6ae63acf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия, Отели, Гостиницы
Эксперты рассказали, сколько туристов отдыхают по системе "все включено"
АТОР: каждый пятый турист выбирает в отеле отдых в формате "все включено"