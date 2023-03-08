https://ria.ru/20230308/moshennichestvo-1856522231.html

Источник: в Москве за мошенничество задержали судебного пристава

Источник: в Москве за мошенничество задержали судебного пристава - РИА Новости, 08.03.2023

Источник: в Москве за мошенничество задержали судебного пристава

Московского судебного пристава заподозрили в мошенничестве на 1,3 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, фигурант задержан, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T03:05

2023-03-08T03:05

2023-03-08T03:05

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Московского судебного пристава заподозрили в мошенничестве на 1,3 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, фигурант задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, в деле пристава-мошенника сейчас шестеро потерпевших. Всех их он "разводил" на деньги, убеждая, что за вознаграждение он поможет в снятии ареста с принадлежащих им автомобилей. Всего жертвы афериста перевели ему порядка 1,3 миллиона рублей. "В отношении судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов в Центральном административном округе Москвы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 "Мошенничество с использованием служебного положения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что фигурант задержан. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать возможных потерпевших. Максимальное наказание по статье, которое может грозить мошеннику, - лишение свободы вплоть до шести лет.

https://ria.ru/20230306/moshennichestvo-1856163346.html

https://ria.ru/20230303/moshennichestvo-1855702822.html

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происшествия, москва