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Источник: в Москве за мошенничество задержали судебного пристава - РИА Новости, 08.03.2023
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03:05 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/moshennichestvo-1856522231.html
Источник: в Москве за мошенничество задержали судебного пристава
Источник: в Москве за мошенничество задержали судебного пристава - РИА Новости, 08.03.2023
Источник: в Москве за мошенничество задержали судебного пристава
Московского судебного пристава заподозрили в мошенничестве на 1,3 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, фигурант задержан, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T03:05
2023-03-08T03:05
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Московского судебного пристава заподозрили в мошенничестве на 1,3 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, фигурант задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, в деле пристава-мошенника сейчас шестеро потерпевших. Всех их он "разводил" на деньги, убеждая, что за вознаграждение он поможет в снятии ареста с принадлежащих им автомобилей. Всего жертвы афериста перевели ему порядка 1,3 миллиона рублей. "В отношении судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов в Центральном административном округе Москвы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 "Мошенничество с использованием служебного положения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что фигурант задержан. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать возможных потерпевших. Максимальное наказание по статье, которое может грозить мошеннику, - лишение свободы вплоть до шести лет.
https://ria.ru/20230306/moshennichestvo-1856163346.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Источник: в Москве за мошенничество задержали судебного пристава

Московского судебного пристава заподозрили в мошенничестве на 1,3 миллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник в коридоре Управления Министерства внутренних дел РФ по городу Москве
Сотрудник в коридоре Управления Министерства внутренних дел РФ по городу Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник в коридоре Управления Министерства внутренних дел РФ по городу Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Московского судебного пристава заподозрили в мошенничестве на 1,3 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, фигурант задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, в деле пристава-мошенника сейчас шестеро потерпевших. Всех их он "разводил" на деньги, убеждая, что за вознаграждение он поможет в снятии ареста с принадлежащих им автомобилей. Всего жертвы афериста перевели ему порядка 1,3 миллиона рублей.
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"В отношении судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов в Центральном административном округе Москвы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 "Мошенничество с использованием служебного положения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что фигурант задержан. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать возможных потерпевших.
Максимальное наказание по статье, которое может грозить мошеннику, - лишение свободы вплоть до шести лет.
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