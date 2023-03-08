https://ria.ru/20230308/italyantsy-1856598922.html

Итальянцы как никогда раньше экономят на еде из-за подорожания продуктов

Итальянцы как никогда раньше экономят на еде из-за подорожания продуктов - РИА Новости, 08.03.2023

Итальянцы как никогда раньше экономят на еде из-за подорожания продуктов

Итальянцы сидят на принудительной диете, никогда прежде они так не экономили на питании, заявил президент Национального союза потребителей (Unc) Массимилиано... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T16:38

2023-03-08T16:38

2023-03-08T16:38

экономика

италия

в мире

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РИМ, 8 мар - РИА Новости. Итальянцы сидят на принудительной диете, никогда прежде они так не экономили на питании, заявил президент Национального союза потребителей (Unc) Массимилиано Дона, комментируя последние официальные данные об уровне потребления в стране. Согласно обнародованным в среду расчетам Национального института статистики (Istat), в январе общий объем розничных продаж в стоимостном выражении увеличился в годовом исчислении на 6,2%. Однако, если рассматривать объем продаж в натуральном выражении, то за год потребление сократилось на 2,4%, что свидетельствует о быстром росте цен. Еще сильнее эта тенденция проявилась при сравнении уровня потребления продовольственных товаров. Так, продажи пищевых продуктов в Италии по сравнению с январем 2022 года в стоимостном выражении выросли на 7,5%, тогда как в натуральном выражении снизились на 4,4%. "Не стоит питать иллюзий. На самом деле за год помимо обычного роста стоимости мы видим мираж из-за галопирующей инфляции: объем продаж как продовольственных, так и непродовольственных товаров в натуральном выражении снизился. Дороговизна и высокие коммунальные платежи оказывают разрушительное воздействие на покупки, даже когда речь идет о пищевых продуктах, которые по определению являются самыми необходимыми… В общем, итальянцы сидят на принудительной диете", - подчеркнул Дона. По мнению экспертов Unc, тенденция экономить на питании, которая выражается в сокращении потребления продовольственных товаров, выявилась на Апеннинах еще во время пандемии. При сравнении данных о покупках пищевых продуктов выяснилось, что в натуральном выражении они сократились по сравнению с январем 2020 года на 3,3%, а по сравнению с январем 2021 года – на 6,3%. "Короче говоря, итальянцы никогда не ели так мало. Хуже, чем сейчас, быть не может!" - резюмировал глава союза потребителей Италии.

https://ria.ru/20221207/italiya-1836948656.html

https://ria.ru/20230209/gaz-1850760333.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, италия, в мире