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Российский дипломат осудила попытки узаконить применение ИКТ в кибервойнах - РИА Новости, 08.03.2023
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02:26 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/informtekhnologii-1856521579.html
Российский дипломат осудила попытки узаконить применение ИКТ в кибервойнах
Российский дипломат осудила попытки узаконить применение ИКТ в кибервойнах - РИА Новости, 08.03.2023
Российский дипломат осудила попытки узаконить применение ИКТ в кибервойнах
Попытки узаконить на международном уровне применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военно-политических целях против других стран... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T02:26
2023-03-08T02:26
оон
россия
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ООН, 8 мар – РИА Новости. Попытки узаконить на международном уровне применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военно-политических целях против других стран недопустимы, заявила, выступая на заседании рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, представитель РФ Ирина Тяжлова. "Недопустимы попытки узаконивания на международном уровне применения ИКТ в военно-политических целях против других государств, навязывания правил ведения так называемой кибервойны", - сказала Тяжлова. По ее словам, существует насущная необходимость в адаптации и постепенном развитии международного права с учетом специфики этих технологий. "Приоритет – формирование справедливого международно-правового режима регулирования информационного пространства путем принятия универсальной конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности", - отметила она.
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оон, россия
ООН, Россия
Российский дипломат осудила попытки узаконить применение ИКТ в кибервойнах

Дипломат Тяжлова: попытки узаконить применение ИКТ в военных целях недопустимы

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 мар – РИА Новости. Попытки узаконить на международном уровне применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военно-политических целях против других стран недопустимы, заявила, выступая на заседании рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, представитель РФ Ирина Тяжлова.
"Недопустимы попытки узаконивания на международном уровне применения ИКТ в военно-политических целях против других государств, навязывания правил ведения так называемой кибервойны", - сказала Тяжлова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Москалькова: молодежь стала одной из главных мишеней информационной войны
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По ее словам, существует насущная необходимость в адаптации и постепенном развитии международного права с учетом специфики этих технологий. "Приоритет – формирование справедливого международно-правового режима регулирования информационного пространства путем принятия универсальной конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности", - отметила она.
 
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