https://ria.ru/20230308/informtekhnologii-1856521579.html

Российский дипломат осудила попытки узаконить применение ИКТ в кибервойнах

Российский дипломат осудила попытки узаконить применение ИКТ в кибервойнах - РИА Новости, 08.03.2023

Российский дипломат осудила попытки узаконить применение ИКТ в кибервойнах

Попытки узаконить на международном уровне применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военно-политических целях против других стран... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T02:26

2023-03-08T02:26

2023-03-08T02:26

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ООН, 8 мар – РИА Новости. Попытки узаконить на международном уровне применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военно-политических целях против других стран недопустимы, заявила, выступая на заседании рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, представитель РФ Ирина Тяжлова. "Недопустимы попытки узаконивания на международном уровне применения ИКТ в военно-политических целях против других государств, навязывания правил ведения так называемой кибервойны", - сказала Тяжлова. По ее словам, существует насущная необходимость в адаптации и постепенном развитии международного права с учетом специфики этих технологий. "Приоритет – формирование справедливого международно-правового режима регулирования информационного пространства путем принятия универсальной конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности", - отметила она.

https://ria.ru/20230203/voyna-1849473775.html

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