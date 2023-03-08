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ВСУ обстреляли Киевский район Донецка ракетами из РСЗО - РИА Новости, 08.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:59 08.03.2023 (обновлено: 16:01 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/donetsk-1856568571.html
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка ракетами из РСЗО
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка ракетами из РСЗО - РИА Новости, 08.03.2023
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка ракетами из РСЗО
Украинские войска в 12.48 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T12:59
2023-03-08T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.48 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.48 – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграми-канале.Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230308/avdeevka-1856528689.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка ракетами из РСЗО

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкМужчина возле дома, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Мужчина возле дома, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Мужчина возле дома, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.48 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.48 – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграми-канале.
Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.
Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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