https://ria.ru/20230308/donetsk-1856568571.html

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка ракетами из РСЗО

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка ракетами из РСЗО - РИА Новости, 08.03.2023

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка ракетами из РСЗО

Украинские войска в 12.48 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T12:59

2023-03-08T12:59

2023-03-08T16:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.48 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.48 – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграми-канале.Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230308/avdeevka-1856528689.html

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донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк