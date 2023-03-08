https://ria.ru/20230308/belorussiya-1856517357.html

В Белоруссии разработают новую военную доктрину

В Белоруссии разработают новую военную доктрину - РИА Новости, 08.03.2023

В Белоруссии разработают новую военную доктрину

Совбез Белоруссии поручил министерству обороны во взаимодействии с уполномоченными гоcорганами разработать новую военную доктрину, говорится в опубликованном на РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T00:52

2023-03-08T00:52

2023-03-08T00:52

белоруссия

украина

александр лукашенко

александр вольфович

в мире

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МИНСК, 8 мар – РИА Новости. Совбез Белоруссии поручил министерству обороны во взаимодействии с уполномоченными гоcорганами разработать новую военную доктрину, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении совбеза. Кроме того, совбез постановил по итогам своего недавнего совещания одобрить проект новой концепции национальной безопасности, "отражающей трансформацию всего спектра современных угроз и определяющей единые подходы к формированию и реализации государственной политики в данной сфере". Согласно решению совбеза, будет продолжено общественное обсуждение концепции на дискуссионных площадках, а затем будет обеспечена подготовка концепции к вынесению на утверждение Всебелорусского народного собрания. "В условиях эскалации глобальной геополитической напряженности основные усилия уполномоченных государственных органов в соответствии с компетенцией сосредоточить на реализации мероприятий в рамках стратегического сдерживания, направленных на защиту независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя от внешних и внутренних угроз", - также говорится в документе. Ранее, 20 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел заседание Совета безопасности, на котором, в частности, обсудили проект обновленной концепции безопасности страны и законопроект о народном ополчении. Проект обновленной концепции национальной безопасности Белоруссии учитывает произошедшие более чем за 10 лет изменения в военно-политической обстановке в регионе, а также опыт российской спецоперации на Украине, заявлял по итогам мероприятия госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.

https://ria.ru/20230307/ispytaniya-1856470167.html

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белоруссия, украина, александр лукашенко, александр вольфович, в мире