https://ria.ru/20230308/banki-1856606610.html
Швейцарские банки жалуются на уход китайских клиентов
Швейцарские банки жалуются на уход китайских клиентов - РИА Новости, 08.03.2023
Швейцарские банки жалуются на уход китайских клиентов
Представители крупнейших швейцарских банков заявили, что их состоятельные клиенты из Китая начали всерьез переживать по поводу хранения денег в их стране из-за... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T17:35
2023-03-08T17:35
2023-03-08T20:38
экономика
швейцария
россия
азия
китай
в мире
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Представители крупнейших швейцарских банков заявили, что их состоятельные клиенты из Китая начали всерьез переживать по поводу хранения денег в их стране из-за антироссийских санкций, пишет газета Financial Times. По словам неназванного члена совета директоров одного из банков, решение Берна отказаться от политики нейтралитета шокировало многих. Он отметил, что сотни людей, ранее желавшие открыть счета в Швейцарии, теперь не хотят этого делать. Как уточняется, представители газеты побеседовали с руководителями шести банков, которые входят в десятку крупнейших финансовых учреждений страны. Среди прочего они обсудили взаимодействие с частными клиентами, и все банкиры поведали одну и ту же историю. Многие из них заявили об опасениях из-за такого эффекта, который может негативно сказаться на развитии бизнеса. Аналитики также указали на тот факт, что клиенты из Азии составляют весомую часть прибыли банковского сектора Швейцарии. Уточняется, что на его долю приходится десять процентов валового внутреннего продукта.Один из руководителей банка отметил, что власти Швейцарии слишком быстро ополчились против своих клиентов из России. Он заявил о необходимости "провести черту" между тем, в какие дела страна вмешивается, а в какие — нет.Берн присоединился практически ко всем европейским санкциям против России. В феврале стало известно, что швейцарское правительство заморозило российские активы на 8,1 миллиарда долларов, а банк Credit Suisse (один из крупнейших в стране) — еще более чем на 19 миллиардов. Общий объем российских средств, зарегистрированных в Швейцарии, оценивается примерно в 50 миллиардов долларов.После начала российской военной спецоперации на Украине США и их союзники усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих западных странах. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20230301/shveytsariya-1855023888.html
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854598308.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, швейцария, россия, азия, китай, в мире, санкции в отношении россии, санкции
Экономика, Швейцария, Россия, Азия, Китай, В мире, Санкции в отношении России, Санкции
Швейцарские банки жалуются на уход китайских клиентов
FT: китайцы опасаются хранить деньги в швейцарских банках из-за санкций против России
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Представители крупнейших швейцарских банков заявили, что их состоятельные клиенты из Китая начали всерьез переживать по поводу хранения денег в их стране из-за антироссийских санкций, пишет газета Financial Times
.
По словам неназванного члена совета директоров одного из банков, решение Берна отказаться от политики нейтралитета шокировало многих. Он отметил, что сотни людей, ранее желавшие открыть счета в Швейцарии, теперь не хотят этого делать.
Как уточняется, представители газеты побеседовали с руководителями шести банков, которые входят в десятку крупнейших финансовых учреждений страны. Среди прочего они обсудили взаимодействие с частными клиентами, и все банкиры поведали одну и ту же историю. Многие из них заявили об опасениях из-за такого эффекта, который может негативно сказаться на развитии бизнеса.
Аналитики также указали на тот факт, что клиенты из Азии составляют весомую часть прибыли банковского сектора Швейцарии. Уточняется, что на его долю приходится десять процентов валового внутреннего продукта.
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Один из руководителей банка отметил, что власти Швейцарии слишком быстро ополчились против своих клиентов из России. Он заявил о необходимости "провести черту" между тем, в какие дела страна вмешивается, а в какие — нет.
Берн присоединился практически ко всем европейским санкциям против России
. В феврале стало известно, что швейцарское правительство заморозило российские активы на 8,1 миллиарда долларов, а банк Credit Suisse
(один из крупнейших в стране) — еще более чем на 19 миллиардов. Общий объем российских средств, зарегистрированных в Швейцарии, оценивается примерно в 50 миллиардов долларов.
После начала российской военной спецоперации на Украине США и их союзники усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих западных странах. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа
зашла в санкционный тупик.
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