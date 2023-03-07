https://ria.ru/20230307/zabastovka-1856459715.html

Новая забастовка против пенсионной реформы во Франции пройдет 11 марта

Новая забастовка против пенсионной реформы во Франции пройдет 11 марта - РИА Новости, 07.03.2023

Новая забастовка против пенсионной реформы во Франции пройдет 11 марта

Новая общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы ожидается во Франции в субботу 11 марта, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:42

2023-03-07T17:42

2023-03-07T17:42

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ПАРИЖ, 7 мар - РИА Новости. Новая общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы ожидается во Франции в субботу 11 марта, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. Отмечается, что по всей Франции в субботу пройдут новые манифестации на фоне уже седьмой общенациональной забастовки против повышения пенсионного возраста. Во вторник во Франции проходит шестая с начала года демонстрация против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, на акции собрались десятки тысяч человек. Всего в стране ожидается почти 270 манифестаций. По данным местных СМИ, на акциях протеста в Ренне, Нанте и Лионе полиция уже применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже пять общенациональных манифестаций. Первые две, состоявшиеся 19 и 31 января, собрали более миллиона участников по всей стране.

https://ria.ru/20230303/zabastovki-1855595536.html

https://ria.ru/20230211/orli-1851424406.html

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Манифестация против пенсионной реформы в Париже Манифестация против пенсионной реформы в Париже 2023-03-07T17:42 true PT0M26S

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