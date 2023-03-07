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Азаров поддержал идею синхронизации отпусков военных и их жен - РИА Новости, 07.03.2023
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09:55 07.03.2023 (обновлено: 11:07 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/voennye-1856286758.html
Азаров поддержал идею синхронизации отпусков военных и их жен
Азаров поддержал идею синхронизации отпусков военных и их жен - РИА Новости, 07.03.2023
Азаров поддержал идею синхронизации отпусков военных и их жен
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении им отпуска одновременно с супругами, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T09:55
2023-03-07T11:07
общество
самарская область
дмитрий азаров
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САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении им отпуска одновременно с супругами, сообщила пресс-служба правительства региона. "Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал об инициативе по синхронизации предоставления отпуска военнослужащим и их женам. С такой просьбой на встрече с главой региона обратились супруги бойцов, которые сейчас проходят службу в зоне СВО", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, жены военнослужащих рассказали губернатору, что сейчас не все работодатели готовы пойти навстречу и предоставить отпуск жене в тот же период, когда мужу предоставит отпуск командование. Губернатор подчеркнул, что правительство региона готово учитывать все предложения насчет организации отдыха и реабилитации бойцов в период их отпуска. "Постараемся сделать все, чтобы здесь они и здоровье поправили, и восстановили душевные силы, и почувствовали наше уважение, заботу и почет, которым сегодня окружена и семья военнослужащего. Которого, безусловно, заслуживает каждый защитник нашей Родины", - приводит слова Азарова пресс-служба.
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общество, самарская область, дмитрий азаров
Общество, Самарская область, Дмитрий Азаров
Азаров поддержал идею синхронизации отпусков военных и их жен

Глава Самарской области Азаров поддержал идею синхронизации отпусков военных и их жен

© Фото : правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с женами военнослужащих зоны СВО
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с женами военнослужащих зоны СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с женами военнослужащих зоны СВО
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САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении им отпуска одновременно с супругами, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал об инициативе по синхронизации предоставления отпуска военнослужащим и их женам. С такой просьбой на встрече с главой региона обратились супруги бойцов, которые сейчас проходят службу в зоне СВО", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, жены военнослужащих рассказали губернатору, что сейчас не все работодатели готовы пойти навстречу и предоставить отпуск жене в тот же период, когда мужу предоставит отпуск командование.
«
"Вы, конечно, хорошо знаете, что президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным в послании было отмечено отдельно и дано указание, чтобы военнослужащие обязательно побывали в отпусках. И мы думаем над тем, как их встретить здесь должным образом. Готовим различные предложения, как окружить их заботой, вниманием, какие предложить им возможности для отдыха и реабилитации - пусть и на этот небольшой срок, при этом понимая прекрасно, что в первую очередь они хотели бы увидеть своих родных людей. Спасибо, что эта подсказка - о том, чтобы в тот момент, пока боец здесь в отпуске, его супруга получила отпуск на работе - сегодня прозвучала. Мы будем стараться, чтобы так и было. Уверен, договоримся со всеми работодателями, чтобы родные со своим защитником провели рядом как можно больше времени", - цитирует Азарова пресс-служба.
Губернатор подчеркнул, что правительство региона готово учитывать все предложения насчет организации отдыха и реабилитации бойцов в период их отпуска. "Постараемся сделать все, чтобы здесь они и здоровье поправили, и восстановили душевные силы, и почувствовали наше уважение, заботу и почет, которым сегодня окружена и семья военнослужащего. Которого, безусловно, заслуживает каждый защитник нашей Родины", - приводит слова Азарова пресс-служба.
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ОбществоСамарская областьДмитрий Азаров
 
 
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