Азаров поддержал идею синхронизации отпусков военных и их жен

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"Вы, конечно, хорошо знаете, что президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным в послании было отмечено отдельно и дано указание, чтобы военнослужащие обязательно побывали в отпусках. И мы думаем над тем, как их встретить здесь должным образом. Готовим различные предложения, как окружить их заботой, вниманием, какие предложить им возможности для отдыха и реабилитации - пусть и на этот небольшой срок, при этом понимая прекрасно, что в первую очередь они хотели бы увидеть своих родных людей. Спасибо, что эта подсказка - о том, чтобы в тот момент, пока боец здесь в отпуске, его супруга получила отпуск на работе - сегодня прозвучала. Мы будем стараться, чтобы так и было. Уверен, договоримся со всеми работодателями, чтобы родные со своим защитником провели рядом как можно больше времени", - цитирует Азарова пресс-служба.