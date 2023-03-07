https://ria.ru/20230307/voennye-1856286758.html
Азаров поддержал идею синхронизации отпусков военных и их жен
Азаров поддержал идею синхронизации отпусков военных и их жен - РИА Новости, 07.03.2023
Азаров поддержал идею синхронизации отпусков военных и их жен
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении им отпуска одновременно с супругами, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T09:55
2023-03-07T09:55
2023-03-07T11:07
общество
самарская область
дмитрий азаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856306821_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_4a445c7a976c107dcef4125145cab1f7.jpg
САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении им отпуска одновременно с супругами, сообщила пресс-служба правительства региона. "Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал об инициативе по синхронизации предоставления отпуска военнослужащим и их женам. С такой просьбой на встрече с главой региона обратились супруги бойцов, которые сейчас проходят службу в зоне СВО", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, жены военнослужащих рассказали губернатору, что сейчас не все работодатели готовы пойти навстречу и предоставить отпуск жене в тот же период, когда мужу предоставит отпуск командование. Губернатор подчеркнул, что правительство региона готово учитывать все предложения насчет организации отдыха и реабилитации бойцов в период их отпуска. "Постараемся сделать все, чтобы здесь они и здоровье поправили, и восстановили душевные силы, и почувствовали наше уважение, заботу и почет, которым сегодня окружена и семья военнослужащего. Которого, безусловно, заслуживает каждый защитник нашей Родины", - приводит слова Азарова пресс-служба.
https://ria.ru/20230307/podderzhka-1856259967.html
https://ria.ru/20230222/fond-1853764722.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856306821_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_3a8af8f9bc512a03011c22281cbd0bf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, самарская область, дмитрий азаров
Общество, Самарская область, Дмитрий Азаров
Азаров поддержал идею синхронизации отпусков военных и их жен
Глава Самарской области Азаров поддержал идею синхронизации отпусков военных и их жен
САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении им отпуска одновременно с супругами, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал об инициативе по синхронизации предоставления отпуска военнослужащим и их женам. С такой просьбой на встрече с главой региона обратились супруги бойцов, которые сейчас проходят службу в зоне СВО", - говорится в сообщении.
В Госдуме призвали избегать проволочек в процессе поддержки мобилизованных
По информации пресс-службы, жены военнослужащих рассказали губернатору, что сейчас не все работодатели готовы пойти навстречу и предоставить отпуск жене в тот же период, когда мужу предоставит отпуск командование.
«
"Вы, конечно, хорошо знаете, что президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным в послании было отмечено отдельно и дано указание, чтобы военнослужащие обязательно побывали в отпусках. И мы думаем над тем, как их встретить здесь должным образом. Готовим различные предложения, как окружить их заботой, вниманием, какие предложить им возможности для отдыха и реабилитации - пусть и на этот небольшой срок, при этом понимая прекрасно, что в первую очередь они хотели бы увидеть своих родных людей. Спасибо, что эта подсказка - о том, чтобы в тот момент, пока боец здесь в отпуске, его супруга получила отпуск на работе - сегодня прозвучала. Мы будем стараться, чтобы так и было. Уверен, договоримся со всеми работодателями, чтобы родные со своим защитником провели рядом как можно больше времени", - цитирует Азарова пресс-служба.
Губернатор подчеркнул, что правительство региона готово учитывать все предложения насчет организации отдыха и реабилитации бойцов в период их отпуска. "Постараемся сделать все, чтобы здесь они и здоровье поправили, и восстановили душевные силы, и почувствовали наше уважение, заботу и почет, которым сегодня окружена и семья военнослужащего. Которого, безусловно, заслуживает каждый защитник нашей Родины", - приводит слова Азарова пресс-служба.
Мишустин поручил создать фонд для помощи участникам СВО в ускоренном режиме