https://ria.ru/20230307/vengriya-1856490901.html

В парламенте Венгрии почти все партии поддерживают вступление Швеции в НАТО

В парламенте Венгрии почти все партии поддерживают вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 07.03.2023

В парламенте Венгрии почти все партии поддерживают вступление Швеции в НАТО

Глава венгерской парламентской делегации в Швеции Чаба Хенде заявил журналистам, что все партии в венгерском национальном собрании, кроме одной, поддерживают... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T19:42

2023-03-07T19:42

2023-03-07T19:42

в мире

венгрия

швеция

нато

чаб хенде

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_20bb8b48ce94bd535e998969ecd53310.jpg

БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Глава венгерской парламентской делегации в Швеции Чаба Хенде заявил журналистам, что все партии в венгерском национальном собрании, кроме одной, поддерживают вступление страны в НАТО, сообщило издание hvg. "Вице-спикер парламента Чаба Хенде заявил, что доволен встречей, которая прошла в дружеской атмосфере... и что голосование по вопросу о членстве Швеции в НАТО состоится примерно 20 марта, его поддерживают все партии, кроме одной", - говорится в сообщении. "Мы поддерживаем членство Швеции в НАТО", - приводит издание слова Хенде. При этом, по его словам, Швеция "распространяет ложь о Венгрии" и двусторонние отношения между странами необходимо улучшить. "Хотелось бы, чтобы шведские политики, представители правительства и члены Европарламента не делали на основании совершенно ложных утверждений предположений о наличии проблем с верховенством права в Венгрии", - сказал Хенде. Ранее предварительное обсуждение на парламентской комиссии по иностранным делам состоялось 1 марта, голосование в парламенте Венгрии по вопросу ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО изначально значилось в расписании на неделе с 6 по 9 марта. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш напомнил, что по правилам до голосования за законопроект может пройти до четырех недель. В четверг в обновленном расписании парламента Венгрии голосование по вопросу расширения НАТО было назначено на неделю с 20 по 25 марта. Президент Венгрии Каталин Новак, находясь с визитом в Праге, заявила чешским журналистам, что, по ее данным, голосование может состояться в мае. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии, кроме того, по его словам, непосредственная граница между НАТО и Россией выросла бы на 1 тысячу километров. Спикер венгерского национального собрания согласился с предложением ряда депутатов направить в обе страны делегации от парламента Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20230305/vengriya-1855972756.html

https://ria.ru/20230302/evropa-1855460960.html

https://ria.ru/20230306/oruzhie-1856172475.html

венгрия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, венгрия, швеция, нато, чаб хенде