В парламенте Венгрии почти все партии поддерживают вступление Швеции в НАТО
Вице-спикер парламента Венгрии Хенде: одна партия не поддерживает вступление Швеции в НАТО
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Глава венгерской парламентской делегации в Швеции Чаба Хенде заявил журналистам, что все партии в венгерском национальном собрании, кроме одной, поддерживают вступление страны в НАТО, сообщило издание hvg.
"Вице-спикер парламента Чаба Хенде заявил, что доволен встречей, которая прошла в дружеской атмосфере... и что голосование по вопросу о членстве Швеции в НАТО состоится примерно 20 марта, его поддерживают все партии, кроме одной", - говорится в сообщении.
"Мы поддерживаем членство Швеции в НАТО", - приводит издание слова Хенде.
При этом, по его словам, Швеция "распространяет ложь о Венгрии" и двусторонние отношения между странами необходимо улучшить.
"Хотелось бы, чтобы шведские политики, представители правительства и члены Европарламента не делали на основании совершенно ложных утверждений предположений о наличии проблем с верховенством права в Венгрии", - сказал Хенде.
Ранее предварительное обсуждение на парламентской комиссии по иностранным делам состоялось 1 марта, голосование в парламенте Венгрии по вопросу ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО изначально значилось в расписании на неделе с 6 по 9 марта. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш напомнил, что по правилам до голосования за законопроект может пройти до четырех недель. В четверг в обновленном расписании парламента Венгрии голосование по вопросу расширения НАТО было назначено на неделю с 20 по 25 марта. Президент Венгрии Каталин Новак, находясь с визитом в Праге, заявила чешским журналистам, что, по ее данным, голосование может состояться в мае.
В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии, кроме того, по его словам, непосредственная граница между НАТО и Россией выросла бы на 1 тысячу километров. Спикер венгерского национального собрания согласился с предложением ряда депутатов направить в обе страны делегации от парламента Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.