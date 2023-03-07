https://ria.ru/20230307/turtsiya-1856299885.html

СМИ рассказали подробности примирительной встречи лидеров оппозиции Турции

СМИ рассказали подробности примирительной встречи лидеров оппозиции Турции - РИА Новости, 07.03.2023

СМИ рассказали подробности примирительной встречи лидеров оппозиции Турции

Встреча лидеров оппозиционных Народно-республиканской партии и "Хорошей партии" Кемаля Кылычдароглу и Мерал Акшенер для устранения разногласий проходила в... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T10:56

2023-03-07T10:56

2023-03-07T10:56

в мире

сша

анкара (провинция)

стамбул

кемаль кылычдароглу

народный альянс

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АНКАРА, 7 мар – РИА Новости. Встреча лидеров оппозиционных Народно-республиканской партии и "Хорошей партии" Кемаля Кылычдароглу и Мерал Акшенер для устранения разногласий проходила в отеле, расположенном в 30 метрах от посольства США в Анкаре, пишет во вторник газета Takvim. Акшенер ранее заявляла, что оппозиционный "Народный альянс" больше не отражает реальные интересы народа. Конфликт возник из-за того, что пять партий предложили кандидатуру Кылычдароглу, а "Хорошая партия" намеревалась обсудить кандидатуры мэров Стамбула и Анкары Экрема Имамоглу и Мансура Яваша. Кылычдароглу в понедельник провел встречу с Акшенер тет-а-тет для устранения разногласий, после чего политик вернулась в оппозиционный блок для обсуждений. Кылычдароглу в итоге был объявлен единым кандидатом в президенты от оппозиции на всеобщих выборах 14 мая. "Отель JW Marriott в районе Чукурамбар, где проходила встреча Кылычдароглу и Акшенер, находится в 30 метрах от посольства США. Акшенер встретили Кылычдароглу, Имамоглу и Яваш, после чего началась встреча тет-а-тет двух политиков. Имамоглу и Яваш ждали в лобби", - пишет издание. В понедельник, после заседания кабмина президент Эрдоган заявил, что намерен подписать 10 марта указ о назначении всеобщих (парламентских и президентских) выборов на 14 мая, тем самым официально будет начат электоральный процесс.

https://ria.ru/20230306/vybory-1856243223.html

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анкара (провинция)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, анкара (провинция), стамбул, кемаль кылычдароглу, народный альянс