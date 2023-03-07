СМИ рассказали подробности примирительной встречи лидеров оппозиции Турции
Takvim: примирительная встреча лидеров оппозиции Турции проходила вблизи от посольства США
© iStock.com / Thankful PhotographyАнкара
© iStock.com / Thankful Photography
Анкара . Архивное фото
АНКАРА, 7 мар – РИА Новости. Встреча лидеров оппозиционных Народно-республиканской партии и "Хорошей партии" Кемаля Кылычдароглу и Мерал Акшенер для устранения разногласий проходила в отеле, расположенном в 30 метрах от посольства США в Анкаре, пишет во вторник газета Takvim.
Акшенер ранее заявляла, что оппозиционный "Народный альянс" больше не отражает реальные интересы народа. Конфликт возник из-за того, что пять партий предложили кандидатуру Кылычдароглу, а "Хорошая партия" намеревалась обсудить кандидатуры мэров Стамбула и Анкары Экрема Имамоглу и Мансура Яваша. Кылычдароглу в понедельник провел встречу с Акшенер тет-а-тет для устранения разногласий, после чего политик вернулась в оппозиционный блок для обсуждений. Кылычдароглу в итоге был объявлен единым кандидатом в президенты от оппозиции на всеобщих выборах 14 мая.
"Отель JW Marriott в районе Чукурамбар, где проходила встреча Кылычдароглу и Акшенер, находится в 30 метрах от посольства США. Акшенер встретили Кылычдароглу, Имамоглу и Яваш, после чего началась встреча тет-а-тет двух политиков. Имамоглу и Яваш ждали в лобби", - пишет издание.
В понедельник, после заседания кабмина президент Эрдоган заявил, что намерен подписать 10 марта указ о назначении всеобщих (парламентских и президентских) выборов на 14 мая, тем самым официально будет начат электоральный процесс.