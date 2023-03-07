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СМИ рассказали подробности примирительной встречи лидеров оппозиции Турции - РИА Новости, 07.03.2023
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10:56 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/turtsiya-1856299885.html
СМИ рассказали подробности примирительной встречи лидеров оппозиции Турции
СМИ рассказали подробности примирительной встречи лидеров оппозиции Турции - РИА Новости, 07.03.2023
СМИ рассказали подробности примирительной встречи лидеров оппозиции Турции
Встреча лидеров оппозиционных Народно-республиканской партии и "Хорошей партии" Кемаля Кылычдароглу и Мерал Акшенер для устранения разногласий проходила в... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:56
2023-03-07T10:56
в мире
сша
анкара (провинция)
стамбул
кемаль кылычдароглу
народный альянс
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АНКАРА, 7 мар – РИА Новости. Встреча лидеров оппозиционных Народно-республиканской партии и "Хорошей партии" Кемаля Кылычдароглу и Мерал Акшенер для устранения разногласий проходила в отеле, расположенном в 30 метрах от посольства США в Анкаре, пишет во вторник газета Takvim. Акшенер ранее заявляла, что оппозиционный "Народный альянс" больше не отражает реальные интересы народа. Конфликт возник из-за того, что пять партий предложили кандидатуру Кылычдароглу, а "Хорошая партия" намеревалась обсудить кандидатуры мэров Стамбула и Анкары Экрема Имамоглу и Мансура Яваша. Кылычдароглу в понедельник провел встречу с Акшенер тет-а-тет для устранения разногласий, после чего политик вернулась в оппозиционный блок для обсуждений. Кылычдароглу в итоге был объявлен единым кандидатом в президенты от оппозиции на всеобщих выборах 14 мая. "Отель JW Marriott в районе Чукурамбар, где проходила встреча Кылычдароглу и Акшенер, находится в 30 метрах от посольства США. Акшенер встретили Кылычдароглу, Имамоглу и Яваш, после чего началась встреча тет-а-тет двух политиков. Имамоглу и Яваш ждали в лобби", - пишет издание. В понедельник, после заседания кабмина президент Эрдоган заявил, что намерен подписать 10 марта указ о назначении всеобщих (парламентских и президентских) выборов на 14 мая, тем самым официально будет начат электоральный процесс.
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сша
анкара (провинция)
стамбул
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в мире, сша, анкара (провинция), стамбул, кемаль кылычдароглу, народный альянс
В мире, США, Анкара (провинция), Стамбул, Кемаль Кылычдароглу, Народный альянс
СМИ рассказали подробности примирительной встречи лидеров оппозиции Турции

Takvim: примирительная встреча лидеров оппозиции Турции проходила вблизи от посольства США

© iStock.com / Thankful PhotographyАнкара
Анкара - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© iStock.com / Thankful Photography
Анкара . Архивное фото
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АНКАРА, 7 мар – РИА Новости. Встреча лидеров оппозиционных Народно-республиканской партии и "Хорошей партии" Кемаля Кылычдароглу и Мерал Акшенер для устранения разногласий проходила в отеле, расположенном в 30 метрах от посольства США в Анкаре, пишет во вторник газета Takvim.
Акшенер ранее заявляла, что оппозиционный "Народный альянс" больше не отражает реальные интересы народа. Конфликт возник из-за того, что пять партий предложили кандидатуру Кылычдароглу, а "Хорошая партия" намеревалась обсудить кандидатуры мэров Стамбула и Анкары Экрема Имамоглу и Мансура Яваша. Кылычдароглу в понедельник провел встречу с Акшенер тет-а-тет для устранения разногласий, после чего политик вернулась в оппозиционный блок для обсуждений. Кылычдароглу в итоге был объявлен единым кандидатом в президенты от оппозиции на всеобщих выборах 14 мая.
"Отель JW Marriott в районе Чукурамбар, где проходила встреча Кылычдароглу и Акшенер, находится в 30 метрах от посольства США. Акшенер встретили Кылычдароглу, Имамоглу и Яваш, после чего началась встреча тет-а-тет двух политиков. Имамоглу и Яваш ждали в лобби", - пишет издание.
В понедельник, после заседания кабмина президент Эрдоган заявил, что намерен подписать 10 марта указ о назначении всеобщих (парламентских и президентских) выборов на 14 мая, тем самым официально будет начат электоральный процесс.
Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
В Турции оппозиция обнародовала имя единого кандидата на выборах 14 мая
Вчера, 21:22
 
В миреСШААнкара (провинция)СтамбулКемаль КылычдароглуНародный альянс
 
 
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