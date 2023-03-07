https://ria.ru/20230307/turisty-1856378580.html

Исследование: российские туристы стали активнее, но экономнее

Исследование: российские туристы стали активнее, но экономнее - РИА Новости, 07.03.2023

Исследование: российские туристы стали активнее, но экономнее

В 2022 году внутренний туристический поток практически восстановился до уровня доковидного 2019-го, сообщается в совместном исследовании лаборатории СберИндекс... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T19:11

2023-03-07T19:11

2023-03-07T19:11

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. В 2022 году внутренний туристический поток практически восстановился до уровня доковидного 2019-го, сообщается в совместном исследовании лаборатории СберИндекс и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.Количество путешественников по России среди клиентов Сбера в прошлом году выросло на восемь процентов по сравнению с 2021 годом — до 47 миллионов человек. Их расходы на внутренние поездки увеличились относительно предыдущего года на 13 процентов, до 2,795 триллиона рублей.При этом туристы стали экономить: по данным банка, с учетом инфляции реальные расходы на одного упали на семь процентов. По данным OneTwoTrip, в 2022 году путешественники выбирали более бюджетные варианты размещения (апартаменты, хостелы, гостевые дома). Более половины своих трат (51 процент) в регионе пребывания средний турист делал в продуктовых магазинах. На кафе, бары и рестораны пришлось 16 процентов расходов.Лидерами популярных направлений традиционно стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Сочи и Краснодарский край.При этом россияне активнее открывают для себя новые достопримечательности. Регионами с самым большим увеличением притока туристских денег стали: Чукотский АО (+31 процент), Алтайский край (столько же), Республика Саха (Якутия) (+28 процентов), Амурская область (+27) и Республика Дагестан (+26 процентов).Средняя продолжительность одной поездки по стране за год значительно не изменилась. Она составила не более шести дней: 5,9 при путешествии на самолете (в 2021 году ― 5,8 дня) и 4,6 ― на поезде (годом ранее ― 3,9 дня).При этом в 2022 и 2021 годах планирование поездок стало более спонтанным, что особенно заметно при бронировании авиабилетов. Около 90 процентов всех покупок авиабилетов и номеров отелей происходит в среднем за месяц до поездки.

https://ria.ru/20230307/oteli-1856230400.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, сбер, отдых в россии