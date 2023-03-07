https://ria.ru/20230307/stazhirovki-1856375320.html

ВТБ открывает новый сезон стажировок для выпускников вузов

ВТБ открывает новый сезон стажировок для выпускников вузов - РИА Новости, 07.03.2023

ВТБ открывает новый сезон стажировок для выпускников вузов

ВТБ запускает программы стажировок для молодых специалистов в головном офисе и региональных отделениях по всей России, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:38

2023-03-07T13:38

2023-03-07T13:38

втб

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новости компаний - экономика

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. ВТБ запускает программы стажировок для молодых специалистов в головном офисе и региональных отделениях по всей России, сообщает пресс-служба банка.В этом году они пройдут в более чем 60 городах страны, участниками программ станут более 400 человек.Для студентов старших курсов и выпускников без опыта работы стартовали стажировки ВТБ Юниор в головном офисе и сети банка по различным направлениям бизнеса. Подать заявку на участие можно на карьерном сайте ВТБ до 10 апреля 2023 года включительно.Выпускники магистратуры с опытом работы от полугода в сфере финансов могут принять участие в программе ВТБ РОСТ, регистрация на которую начнется в апреле. Для студентов и выпускников ИТ-специальностей без опыта работы действуют две программы: Школа по информационной безопасности открывает набор в середине марта, IT Юниор – в мае.Все стажировки оплачиваются банком.Для участия в программах кандидатам предстоит пройти несколько этапов отбора, включая серию интервью, тестирование и центры оценки. С первых дней стажировки молодые специалисты погружаются в будущую профессию и работают над реальными проектами бизнеса при поддержке экспертов ВТБ, совершенствуя навыки, полученные в вузе.Программы стажировок реализуются в ВТБ с 2011 года, за это время общее число заявок на них превысило 60 тысяч, а участниками стали более 1700 молодых специалистов по всей России. Каждый второй из них по результатам стажировки перешел на постоянную работу в ВТБ."Каждый год мы видим высокий интерес к нашим стажировкам у выпускников вузов и получаем большое количество заявок. Конкуренция очень высокая – более 30 человек на место, что позволяет нам отобрать наиболее перспективных кандидатов в команду банка. Уверен, что благодаря нашим стажировкам еще больше выпускников со всей России смогут определить свой профессиональный вектор и построить успешную карьеру", – отмечает руководитель департамента по работе с персоналом - старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.

https://ria.ru/20230228/vtb-1854959102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, россия, новости компаний - экономика