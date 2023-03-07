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Глава Севастополя опроверг сообщения о взрыве в районе аэродрома - РИА Новости, 07.03.2023
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10:07 07.03.2023 (обновлено: 10:09 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/sevastopol-1856289220.html
Глава Севастополя опроверг сообщения о взрыве в районе аэродрома
Глава Севастополя опроверг сообщения о взрыве в районе аэродрома - РИА Новости, 07.03.2023
Глава Севастополя опроверг сообщения о взрыве в районе аэродрома
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг слухи из соцсетей о якобы взрыве в районе аэродрома, по его словам, на внешнем рейде идет тренировка... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:07
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севастополь
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг слухи из соцсетей о якобы взрыве в районе аэродрома, по его словам, на внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. "В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно и пожелал всем хорошего дня.
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
Глава Севастополя опроверг сообщения о взрыве в районе аэродрома

Глава Севастополя Развожаев опроверг сообщения из соцсетей о взрыве в районе аэродрома

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Василий Батанов
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Михаил Развожаев . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг слухи из соцсетей о якобы взрыве в районе аэродрома, по его словам, на внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов.
"В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно и пожелал всем хорошего дня.
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