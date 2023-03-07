https://ria.ru/20230307/rossiya-1856264314.html
Госдеп США и ЕК обсудили, как лишить Россию доходов от алмазов
Госдеп США и ЕК обсудили, как лишить Россию доходов от алмазов - РИА Новости, 07.03.2023
Госдеп США и ЕК обсудили, как лишить Россию доходов от алмазов
Представители американского Госдепа и Еврокомиссии обсудили с алмазным бизнесом, как лишить Россию доходов от продажи драгоценных камней, сообщает американское... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T04:31
2023-03-07T04:31
2023-03-07T11:06
россия
сша
европа
еврокомиссия
евросоюз
государственный департамент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151277/69/1512776976_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_a04955ac0cac32be255e42502c022854.png
ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Представители американского Госдепа и Еврокомиссии обсудили с алмазным бизнесом, как лишить Россию доходов от продажи драгоценных камней, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.Представители Госдепа и ЕК обсудили с ведущими представителями индустрии из США и Европы важность участия отрасли "в будущих импортных мерах, связанных с Россией, в том числе в отношении бриллиантов", говорится в заявлении."Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и беседа сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов", — сообщили в Госдепе.В ведомстве пообещали продолжить добиваться "экономических последствий" для России из-за спецоперации на Украине.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230304/vmeshatelstvo-1855790763.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151277/69/1512776976_35:0:515:360_1920x0_80_0_0_4b2be1a1a3c48b53ed27e90fca709c80.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, европа, еврокомиссия, евросоюз, государственный департамент сша
Россия, США, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз, Государственный департамент США
Госдеп США и ЕК обсудили, как лишить Россию доходов от алмазов
Госдеп и ЕК обсудили с алмазной отраслью, как лишить Россию доходов от драгоценных камней
ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Представители американского Госдепа и Еврокомиссии обсудили с алмазным бизнесом, как лишить Россию доходов от продажи драгоценных камней, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.
Представители Госдепа и ЕК обсудили с ведущими представителями индустрии из США
и Европы
важность участия отрасли "в будущих импортных мерах, связанных с Россией, в том числе в отношении бриллиантов", говорится в заявлении.
"Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и беседа сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов", — сообщили в Госдепе.
В ведомстве пообещали продолжить добиваться "экономических последствий" для России из-за спецоперации на Украине
.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Посольство России обвинило США во вмешательстве во внутренние дела