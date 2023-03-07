https://ria.ru/20230307/rossiya-1856264314.html

Госдеп США и ЕК обсудили, как лишить Россию доходов от алмазов

Госдеп США и ЕК обсудили, как лишить Россию доходов от алмазов - РИА Новости, 07.03.2023

Госдеп США и ЕК обсудили, как лишить Россию доходов от алмазов

Представители американского Госдепа и Еврокомиссии обсудили с алмазным бизнесом, как лишить Россию доходов от продажи драгоценных камней, сообщает американское... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T04:31

2023-03-07T04:31

2023-03-07T11:06

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сша

европа

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евросоюз

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Представители американского Госдепа и Еврокомиссии обсудили с алмазным бизнесом, как лишить Россию доходов от продажи драгоценных камней, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.Представители Госдепа и ЕК обсудили с ведущими представителями индустрии из США и Европы важность участия отрасли "в будущих импортных мерах, связанных с Россией, в том числе в отношении бриллиантов", говорится в заявлении."Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и беседа сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов", — сообщили в Госдепе.В ведомстве пообещали продолжить добиваться "экономических последствий" для России из-за спецоперации на Украине.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230304/vmeshatelstvo-1855790763.html

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россия, сша, европа, еврокомиссия, евросоюз, государственный департамент сша