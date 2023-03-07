https://ria.ru/20230307/pozhar-1856488469.html

Пожар в здании ГУ МВД на Петровке, 38 полностью ликвидировали

Пожар в здании ГУ МВД на Петровке, 38 полностью ликвидировали - РИА Новости, 07.03.2023

Пожар в здании ГУ МВД на Петровке, 38 полностью ликвидировали

Пожар в здании ГУ МВД Москвы на Петровке, 38 полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T19:24

2023-03-07T19:24

2023-03-07T19:41

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пожар в здании ГУ МВД Москвы на Петровке, 38 полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.Ранее сообщалось, что пожар возник в административном здании ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Пять человек эвакуировались сами, сведений о пострадавших не поступало. Затем открытое горение на втором этаже в здании ГУ МВД Москвы на Петровке ликвидировали."Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

https://ria.ru/20230306/pozhar-1856038567.html

москва

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2023

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Здание ГУ МВД Москвы после ликвидации пожара Здание ГУ МВД Москвы после ликвидации пожара 2023-03-07T19:24 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия