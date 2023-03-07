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Пожар в здании ГУ МВД на Петровке, 38 полностью ликвидировали - РИА Новости, 07.03.2023
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19:24 07.03.2023 (обновлено: 19:41 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/pozhar-1856488469.html
Пожар в здании ГУ МВД на Петровке, 38 полностью ликвидировали
Пожар в здании ГУ МВД на Петровке, 38 полностью ликвидировали - РИА Новости, 07.03.2023
Пожар в здании ГУ МВД на Петровке, 38 полностью ликвидировали
Пожар в здании ГУ МВД Москвы на Петровке, 38 полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T19:24
2023-03-07T19:41
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пожар в здании ГУ МВД Москвы на Петровке, 38 полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.Ранее сообщалось, что пожар возник в административном здании ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Пять человек эвакуировались сами, сведений о пострадавших не поступало. Затем открытое горение на втором этаже в здании ГУ МВД Москвы на Петровке ликвидировали."Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
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Здание ГУ МВД Москвы после ликвидации пожара
Здание ГУ МВД Москвы после ликвидации пожара
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар в здании ГУ МВД на Петровке, 38 полностью ликвидировали

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в здании ГУ МВД на Петровке, 38

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пожар в здании ГУ МВД Москвы на Петровке, 38 полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар возник в административном здании ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Пять человек эвакуировались сами, сведений о пострадавших не поступало. Затем открытое горение на втором этаже в здании ГУ МВД Москвы на Петровке ликвидировали.
"Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
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МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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