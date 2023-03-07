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Путин поручил разработать предложения об установлении Дня психолога - РИА Новости, 07.03.2023
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17:35 07.03.2023 (обновлено: 17:41 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/poruchenie-1856458217.html
Путин поручил разработать предложения об установлении Дня психолога
Путин поручил разработать предложения об установлении Дня психолога - РИА Новости, 07.03.2023
Путин поручил разработать предложения об установлении Дня психолога
Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня разработать и представить предложения об установлении в России профессионального праздника - Дня психолога,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T17:35
2023-03-07T17:41
россия
общество
владимир путин
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня разработать и представить предложения об установлении в России профессионального праздника - Дня психолога, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:.. разработать и представить предложения об установлении профессионального праздника - Дня психолога. Срок - 30 июня 2023 года", - говорится в поручении.Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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россия, общество, владимир путин, михаил мишустин, правительство рф
Россия, Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Путин поручил разработать предложения об установлении Дня психолога

Путин поручил до 30 июня представить предложения об установлении в России Дня психолога

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня разработать и представить предложения об установлении в России профессионального праздника - Дня психолога, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:.. разработать и представить предложения об установлении профессионального праздника - Дня психолога. Срок - 30 июня 2023 года", - говорится в поручении.
Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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РоссияОбществоВладимир ПутинМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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