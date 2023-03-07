https://ria.ru/20230307/poruchenie-1856458217.html

Путин поручил разработать предложения об установлении Дня психолога

Путин поручил разработать предложения об установлении Дня психолога - РИА Новости, 07.03.2023

Путин поручил разработать предложения об установлении Дня психолога

Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня разработать и представить предложения об установлении в России профессионального праздника - Дня психолога,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:35

2023-03-07T17:35

2023-03-07T17:41

россия

общество

владимир путин

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня разработать и представить предложения об установлении в России профессионального праздника - Дня психолога, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:.. разработать и представить предложения об установлении профессионального праздника - Дня психолога. Срок - 30 июня 2023 года", - говорится в поручении.Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20221128/podderzhka-1834653863.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, общество, владимир путин, михаил мишустин, правительство рф