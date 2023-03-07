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Компания Gallery показала, как нейросети видят великих русских поэтесс - РИА Новости, 07.03.2023
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14:45 07.03.2023
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Компания Gallery показала, как нейросети видят великих русских поэтесс
Компания Gallery показала, как нейросети видят великих русских поэтесс - РИА Новости, 07.03.2023
Компания Gallery показала, как нейросети видят великих русских поэтесс
Портретная галерея великих русских и советских поэтесс с текстами стихов, созданная при помощи нейросетей, появилась во вторник на цифровых конструкциях... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:45
2023-03-07T14:45
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МОСКВА,7 мар – РИА Новости. Портретная галерея великих русских и советских поэтесс с текстами стихов, созданная при помощи нейросетей, появилась во вторник на цифровых конструкциях оператора наружной рекламы Gallery в 34 российских городах.Как сообщает компания, арт-акция, приуроченная к Международному женскому дню, стартовала во всех городах присутствия цифрового оператора. Ее цель — создать у людей весеннее настроение и напомнить о роли любви в жизни."Для проведения новой арт-акции компания обратилась к ИИ — использовали сразу две генеративные нейросети: умную графическую программу Midjourney и российского чат-бота Gervin AI. Midjourney сгенерировала в портретах свое художественное видение великих русских и советских поэтесс: Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Вероники Тушновой, Беллы Ахмадулиной, Юлии Друниной и Риммы Казаковой. Gervin AI составил тексты и подобрал поэтические строки к картинам", - пояснили в Gallery.
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технологии, реклама, новости компаний - экономика
Технологии, Реклама, Новости компаний - Экономика

Компания Gallery показала, как нейросети видят великих русских поэтесс

© Фото : Компания GalleryПортрет советской поэтессы Юлии Друниной, созданный при помощи нейросетей
Портрет советской поэтессы Юлии Друниной, созданный при помощи нейросетей - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : Компания Gallery
Портрет советской поэтессы Юлии Друниной, созданный при помощи нейросетей
Читать ria.ru в
МОСКВА,7 мар – РИА Новости. Портретная галерея великих русских и советских поэтесс с текстами стихов, созданная при помощи нейросетей, появилась во вторник на цифровых конструкциях оператора наружной рекламы Gallery в 34 российских городах.
Как сообщает компания, арт-акция, приуроченная к Международному женскому дню, стартовала во всех городах присутствия цифрового оператора. Ее цель — создать у людей весеннее настроение и напомнить о роли любви в жизни.
"Для проведения новой арт-акции компания обратилась к ИИ — использовали сразу две генеративные нейросети: умную графическую программу Midjourney и российского чат-бота Gervin AI. Midjourney сгенерировала в портретах свое художественное видение великих русских и советских поэтесс: Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Вероники Тушновой, Беллы Ахмадулиной, Юлии Друниной и Риммы Казаковой. Gervin AI составил тексты и подобрал поэтические строки к картинам", - пояснили в Gallery.
Оператор наружной рекламы Gallery - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Gallery планирует заменить весь парк рекламных конструкций на цифровые
6 марта, 17:13
 
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