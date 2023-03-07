https://ria.ru/20230307/poetessy-1856405205.html

Компания Gallery показала, как нейросети видят великих русских поэтесс

Компания Gallery показала, как нейросети видят великих русских поэтесс - РИА Новости, 07.03.2023

Компания Gallery показала, как нейросети видят великих русских поэтесс

Портретная галерея великих русских и советских поэтесс с текстами стихов, созданная при помощи нейросетей, появилась во вторник на цифровых конструкциях... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:45

2023-03-07T14:45

2023-03-07T14:45

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МОСКВА,7 мар – РИА Новости. Портретная галерея великих русских и советских поэтесс с текстами стихов, созданная при помощи нейросетей, появилась во вторник на цифровых конструкциях оператора наружной рекламы Gallery в 34 российских городах.Как сообщает компания, арт-акция, приуроченная к Международному женскому дню, стартовала во всех городах присутствия цифрового оператора. Ее цель — создать у людей весеннее настроение и напомнить о роли любви в жизни."Для проведения новой арт-акции компания обратилась к ИИ — использовали сразу две генеративные нейросети: умную графическую программу Midjourney и российского чат-бота Gervin AI. Midjourney сгенерировала в портретах свое художественное видение великих русских и советских поэтесс: Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Вероники Тушновой, Беллы Ахмадулиной, Юлии Друниной и Риммы Казаковой. Gervin AI составил тексты и подобрал поэтические строки к картинам", - пояснили в Gallery.

https://ria.ru/20230306/reklama-1856193121.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, реклама, новости компаний - экономика