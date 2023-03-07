https://ria.ru/20230307/nauka-1856461454.html

Путин поручил рассмотреть вопрос поддержки производства научных приборов

Путин поручил рассмотреть вопрос поддержки производства научных приборов - РИА Новости, 07.03.2023

Путин поручил рассмотреть вопрос поддержки производства научных приборов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 30 июня рассмотреть вопрос применения инвестиционного налогового вычета в отношении расходов, связанных с... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:49

2023-03-07T17:49

2023-03-07T17:49

экономика

россия

владимир путин

технологии

наука

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 30 июня рассмотреть вопрос применения инвестиционного налогового вычета в отношении расходов, связанных с производством научных приборов и расходных материалов к ним, в том числе реактивов, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений. "Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации вопрос о предоставлении налогоплательщикам права на применение инвестиционного налогового вычета в отношении расходов, связанных с производством научных приборов и расходных материалов к ним, в том числе реактивов, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах", - говорится в документе. Срок исполнения – до 30 июня 2023 года.

https://ria.ru/20230306/superkompyutery-1856246025.html

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экономика, россия, владимир путин, технологии, наука