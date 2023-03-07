https://ria.ru/20230307/kamery-1856431509.html

В Липецке в 2023 году установят 4500 камер видеонаблюдения

В Липецке в 2023 году установят 4500 камер видеонаблюдения - РИА Новости, 07.03.2023

В Липецке в 2023 году установят 4500 камер видеонаблюдения

Количество видеокамер в Липецке в 2022 году увеличилось до 5,6 тысячи, а охват территорий видеонаблюдением вырос на 50%. В этом году в микрорайонах города... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T16:01

2023-03-07T16:01

2023-03-07T16:13

липецкая область

липецкая область

липецк

игорь артамонов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152383/14/1523831439_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_1d60b29c374949acb3fa962225fb8c21.jpg

ЛИПЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Количество видеокамер в Липецке в 2022 году увеличилось до 5,6 тысячи, а охват территорий видеонаблюдением вырос на 50%. В этом году в микрорайонах города планируется установить еще около 4,5 тысячи камер, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что с начала года в областном центре удалось подключить 1,3 тысячи камер. По итогам 2023 года Липецкая область станет третьим регионом в России по количеству видеопотоков распознавания.Как пояснил Артамонов, камеры видеослежения позволяют повысить эффективность работы правоохранительных органов: раскрывать преступления, следить за безопасностью жителей города, пресекать противоправные действия. Кроме этого, камеры помогают контролировать процессы в здравоохранении, строительстве, дорожном хозяйстве, ЖКХ.Губернатор отметил, что в будущем система дополнится аналитикой на базе искусственного интеллекта, то есть сама будет сигнализировать о любых нарушениях общественного порядка."Развитие цифровых сервисов – неотъемлемая часть современного мира. Это не просто дань моде, но и повешение уровня безопасности. Радует, что Липецкая область в этом направлении в числе передовиков в стране", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20230228/dorogi-1854907457.html

липецкая область

липецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, липецк, игорь артамонов, россия