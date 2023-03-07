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В Липецке в 2023 году установят 4500 камер видеонаблюдения - РИА Новости, 07.03.2023
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Липецкая область
 
16:01 07.03.2023 (обновлено: 16:13 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/kamery-1856431509.html
В Липецке в 2023 году установят 4500 камер видеонаблюдения
В Липецке в 2023 году установят 4500 камер видеонаблюдения - РИА Новости, 07.03.2023
В Липецке в 2023 году установят 4500 камер видеонаблюдения
Количество видеокамер в Липецке в 2022 году увеличилось до 5,6 тысячи, а охват территорий видеонаблюдением вырос на 50%. В этом году в микрорайонах города... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:01
2023-03-07T16:13
липецкая область
липецкая область
липецк
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Количество видеокамер в Липецке в 2022 году увеличилось до 5,6 тысячи, а охват территорий видеонаблюдением вырос на 50%. В этом году в микрорайонах города планируется установить еще около 4,5 тысячи камер, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что с начала года в областном центре удалось подключить 1,3 тысячи камер. По итогам 2023 года Липецкая область станет третьим регионом в России по количеству видеопотоков распознавания.Как пояснил Артамонов, камеры видеослежения позволяют повысить эффективность работы правоохранительных органов: раскрывать преступления, следить за безопасностью жителей города, пресекать противоправные действия. Кроме этого, камеры помогают контролировать процессы в здравоохранении, строительстве, дорожном хозяйстве, ЖКХ.Губернатор отметил, что в будущем система дополнится аналитикой на базе искусственного интеллекта, то есть сама будет сигнализировать о любых нарушениях общественного порядка."Развитие цифровых сервисов – неотъемлемая часть современного мира. Это не просто дань моде, но и повешение уровня безопасности. Радует, что Липецкая область в этом направлении в числе передовиков в стране", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20230228/dorogi-1854907457.html
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липецкая область, липецк, игорь артамонов, россия
Липецкая область, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Россия

В Липецке в 2023 году установят 4500 камер видеонаблюдения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЛИПЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Количество видеокамер в Липецке в 2022 году увеличилось до 5,6 тысячи, а охват территорий видеонаблюдением вырос на 50%. В этом году в микрорайонах города планируется установить еще около 4,5 тысячи камер, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что с начала года в областном центре удалось подключить 1,3 тысячи камер. По итогам 2023 года Липецкая область станет третьим регионом в России по количеству видеопотоков распознавания.
Как пояснил Артамонов, камеры видеослежения позволяют повысить эффективность работы правоохранительных органов: раскрывать преступления, следить за безопасностью жителей города, пресекать противоправные действия. Кроме этого, камеры помогают контролировать процессы в здравоохранении, строительстве, дорожном хозяйстве, ЖКХ.
Губернатор отметил, что в будущем система дополнится аналитикой на базе искусственного интеллекта, то есть сама будет сигнализировать о любых нарушениях общественного порядка.
"Развитие цифровых сервисов – неотъемлемая часть современного мира. Это не просто дань моде, но и повешение уровня безопасности. Радует, что Липецкая область в этом направлении в числе передовиков в стране", – прокомментировал Артамонов.
В Грязинском районе Липецкой области отремонтируют 24,5 км дорог по БКД - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
В Грязинском районе Липецкой области отремонтируют 24,5 км дорог по БКД
28 февраля, 17:12
 
Липецкая областьЛипецкая областьЛипецкИгорь АртамоновРоссия
 
 
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