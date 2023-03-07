https://ria.ru/20230307/investklimat-1856432317.html

Липецкая область вошла в топ-10 регионов по состоянию инвестклимата

Липецкая область вошла в топ-10 регионов по состоянию инвестклимата - РИА Новости, 07.03.2023

Липецкая область вошла в топ-10 регионов по состоянию инвестклимата

Липецкая область вошла в десятку регионов России, обеспечивших наиболее благоприятные условия для развития бизнеса и конкуренции, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T16:03

2023-03-07T16:03

2023-03-07T16:03

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

фонд развития промышленности

россия

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ЛИПЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Липецкая область вошла в десятку регионов России, обеспечивших наиболее благоприятные условия для развития бизнеса и конкуренции, сообщил глава региона Игорь Артамонов со ссылкой на данные Национального рейтинга состояния инвестиционного климата за 2022 год.Он отметил, что одним из основных критериев, повлиявших на развитие инвестиционного потенциала в регионе, стало снижение административных барьеров для бизнеса. Так, за последние три года количество проверок в Липецкой области снизилось почти в девять раз – с более чем трех тысяч до 340.Также среди основных мер поддержки предпринимательства в регионе губернатор назвал строительство инфраструктуры, займы Фонда развития промышленности и Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, компенсацию затрат на покупку оборудования. По словам Артамонова, в рамках государственной поддержки промышленным предприятиям Липецкой области в 2022 году было направлено более 1,6 миллиарда рублей. В этом году заложено более 2,3 миллиарда рублей.Благодаря внедрению на территории области Регионального инвестиционного стандарта, реализован бережливый проект "Сквозной инвестиционный поток", позволивший сократить сроки процедур запуска новых инвестиционных проектов на 30-50%."Часто сроки подключения к инженерным сетям необоснованно длинные. Для развития бизнеса это не лучшие условия. Мы постоянно взаимодействуем с ресурсными организациями. Уже достигнут ряд важных договорённостей, благодаря чему удалось значительно ускорить процесс подключения к сетям", – добавил Артамонов.

https://ria.ru/20230227/sotsobekty-1854657536.html

липецкая область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, фонд развития промышленности, россия