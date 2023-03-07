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Липецкая область вошла в топ-10 регионов по состоянию инвестклимата - РИА Новости, 07.03.2023
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Липецкая область
 
16:03 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/investklimat-1856432317.html
Липецкая область вошла в топ-10 регионов по состоянию инвестклимата
Липецкая область вошла в топ-10 регионов по состоянию инвестклимата - РИА Новости, 07.03.2023
Липецкая область вошла в топ-10 регионов по состоянию инвестклимата
Липецкая область вошла в десятку регионов России, обеспечивших наиболее благоприятные условия для развития бизнеса и конкуренции, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:03
2023-03-07T16:03
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
фонд развития промышленности
россия
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ЛИПЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Липецкая область вошла в десятку регионов России, обеспечивших наиболее благоприятные условия для развития бизнеса и конкуренции, сообщил глава региона Игорь Артамонов со ссылкой на данные Национального рейтинга состояния инвестиционного климата за 2022 год.Он отметил, что одним из основных критериев, повлиявших на развитие инвестиционного потенциала в регионе, стало снижение административных барьеров для бизнеса. Так, за последние три года количество проверок в Липецкой области снизилось почти в девять раз – с более чем трех тысяч до 340.Также среди основных мер поддержки предпринимательства в регионе губернатор назвал строительство инфраструктуры, займы Фонда развития промышленности и Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, компенсацию затрат на покупку оборудования. По словам Артамонова, в рамках государственной поддержки промышленным предприятиям Липецкой области в 2022 году было направлено более 1,6 миллиарда рублей. В этом году заложено более 2,3 миллиарда рублей.Благодаря внедрению на территории области Регионального инвестиционного стандарта, реализован бережливый проект "Сквозной инвестиционный поток", позволивший сократить сроки процедур запуска новых инвестиционных проектов на 30-50%."Часто сроки подключения к инженерным сетям необоснованно длинные. Для развития бизнеса это не лучшие условия. Мы постоянно взаимодействуем с ресурсными организациями. Уже достигнут ряд важных договорённостей, благодаря чему удалось значительно ускорить процесс подключения к сетям", – добавил Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, фонд развития промышленности, россия
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Фонд развития промышленности, Россия

Липецкая область вошла в топ-10 регионов по состоянию инвестклимата

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Липецкая область вошла в десятку регионов России, обеспечивших наиболее благоприятные условия для развития бизнеса и конкуренции, сообщил глава региона Игорь Артамонов со ссылкой на данные Национального рейтинга состояния инвестиционного климата за 2022 год.
Он отметил, что одним из основных критериев, повлиявших на развитие инвестиционного потенциала в регионе, стало снижение административных барьеров для бизнеса. Так, за последние три года количество проверок в Липецкой области снизилось почти в девять раз – с более чем трех тысяч до 340.
Также среди основных мер поддержки предпринимательства в регионе губернатор назвал строительство инфраструктуры, займы Фонда развития промышленности и Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, компенсацию затрат на покупку оборудования. По словам Артамонова, в рамках государственной поддержки промышленным предприятиям Липецкой области в 2022 году было направлено более 1,6 миллиарда рублей. В этом году заложено более 2,3 миллиарда рублей.
Благодаря внедрению на территории области Регионального инвестиционного стандарта, реализован бережливый проект "Сквозной инвестиционный поток", позволивший сократить сроки процедур запуска новых инвестиционных проектов на 30-50%.
"Часто сроки подключения к инженерным сетям необоснованно длинные. Для развития бизнеса это не лучшие условия. Мы постоянно взаимодействуем с ресурсными организациями. Уже достигнут ряд важных договорённостей, благодаря чему удалось значительно ускорить процесс подключения к сетям", – добавил Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновФонд развития промышленностиРоссия
 
 
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