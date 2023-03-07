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В офисе Гутерреша не ответили, планирует ли он ехать в Москву после Киева - РИА Новости, 07.03.2023
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17:39 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/guterresh-1856458945.html
В офисе Гутерреша не ответили, планирует ли он ехать в Москву после Киева
В офисе Гутерреша не ответили, планирует ли он ехать в Москву после Киева - РИА Новости, 07.03.2023
В офисе Гутерреша не ответили, планирует ли он ехать в Москву после Киева
Офис генсека ООН Антониу Гутерреша анонсировал в числе его ближайших визитов лишь поездку в Киев, заявил РИА Новости заместитель его официального представителя... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T17:39
2023-03-07T17:39
в мире
антониу гутерреш
оон
киев
москва
россия
украина
зерновая сделка
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ООН, 7 мар – РИА Новости. Офис генсека ООН Антониу Гутерреша анонсировал в числе его ближайших визитов лишь поездку в Киев, заявил РИА Новости заместитель его официального представителя Фархан Хак, отвечая на вопрос о том, планируется ли визит в Москву после посещения Киева. "Мы не сообщаем о каких-либо еще поездках", - сказал Хак. В эту среду генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Киев, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопрос продления черноморской зерновой инициативы. Это будет уже третий визит генсека на Украину за прошедший год. Москву он посещал за этот период лишь один раз. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник в ООН, на следующей неделе в Женеве встретятся делегация России и представители ООН. Вероятнее всего, встреча в Швейцарии будет касаться вопроса экспорта российского зерна и удобрений. Контакты проходят на фоне истекающей 18 марта продуктовой сделки. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230306/zerno-1856164918.html
https://ria.ru/20230305/sdelka-1856005483.html
https://ria.ru/20230307/sdelka-1856339160.html
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в мире, антониу гутерреш, оон, киев, москва, россия, украина, зерновая сделка
В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Киев, Москва, Россия, Украина, зерновая сделка
В офисе Гутерреша не ответили, планирует ли он ехать в Москву после Киева

Офис Гутерреша заявил, что не анонсирует визиты генсека ООН, которые будут после Киева

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 мар – РИА Новости. Офис генсека ООН Антониу Гутерреша анонсировал в числе его ближайших визитов лишь поездку в Киев, заявил РИА Новости заместитель его официального представителя Фархан Хак, отвечая на вопрос о том, планируется ли визит в Москву после посещения Киева.
"Мы не сообщаем о каких-либо еще поездках", - сказал Хак.
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Зерновую сделку нужно продлить любой ценой, заявили в ООН
6 марта, 16:05
В эту среду генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Киев, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопрос продления черноморской зерновой инициативы. Это будет уже третий визит генсека на Украину за прошедший год. Москву он посещал за этот период лишь один раз.
Как сообщил РИА Новости дипломатический источник в ООН, на следующей неделе в Женеве встретятся делегация России и представители ООН. Вероятнее всего, встреча в Швейцарии будет касаться вопроса экспорта российского зерна и удобрений. Контакты проходят на фоне истекающей 18 марта продуктовой сделки.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Захарова назвала условие для участия России в зерновой сделке
5 марта, 19:26
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
СМИ: Украина без участия России ведет переговоры по продуктовой сделке
Вчера, 12:13
 
В миреАнтониу ГутеррешООНКиевМоскваРоссияУкраиназерновая сделка
 
 
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