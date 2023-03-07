https://ria.ru/20230307/guterresh-1856458945.html

В офисе Гутерреша не ответили, планирует ли он ехать в Москву после Киева

В офисе Гутерреша не ответили, планирует ли он ехать в Москву после Киева - РИА Новости, 07.03.2023

В офисе Гутерреша не ответили, планирует ли он ехать в Москву после Киева

Офис генсека ООН Антониу Гутерреша анонсировал в числе его ближайших визитов лишь поездку в Киев, заявил РИА Новости заместитель его официального представителя... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:39

2023-03-07T17:39

2023-03-07T17:39

в мире

антониу гутерреш

оон

киев

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россия

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зерновая сделка

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ООН, 7 мар – РИА Новости. Офис генсека ООН Антониу Гутерреша анонсировал в числе его ближайших визитов лишь поездку в Киев, заявил РИА Новости заместитель его официального представителя Фархан Хак, отвечая на вопрос о том, планируется ли визит в Москву после посещения Киева. "Мы не сообщаем о каких-либо еще поездках", - сказал Хак. В эту среду генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Киев, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским вопрос продления черноморской зерновой инициативы. Это будет уже третий визит генсека на Украину за прошедший год. Москву он посещал за этот период лишь один раз. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник в ООН, на следующей неделе в Женеве встретятся делегация России и представители ООН. Вероятнее всего, встреча в Швейцарии будет касаться вопроса экспорта российского зерна и удобрений. Контакты проходят на фоне истекающей 18 марта продуктовой сделки. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230306/zerno-1856164918.html

https://ria.ru/20230305/sdelka-1856005483.html

https://ria.ru/20230307/sdelka-1856339160.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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