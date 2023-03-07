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Логвинов рассказал о дискриминационной политике ЕС против россиян - РИА Новости, 07.03.2023
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09:49 07.03.2023 (обновлено: 09:50 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/evrosoyuz-1856285985.html
Логвинов рассказал о дискриминационной политике ЕС против россиян
Логвинов рассказал о дискриминационной политике ЕС против россиян - РИА Новости, 07.03.2023
Логвинов рассказал о дискриминационной политике ЕС против россиян
Дискриминационная политика Евросоюза в отношении граждан России, ущемление прав россиян – это инструмент давления на нашу страну, она будет продолжаться, заявил РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T09:49
2023-03-07T09:50
россия
москва
украина
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Дискриминационная политика Евросоюза в отношении граждан России, ущемление прав россиян – это инструмент давления на нашу страну, она будет продолжаться, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. "По сути дискриминационная политика является одним из инструментов давления на нашу страну, поэтому ущемление прав россиян будет продолжаться. Но делать вид, будто этого не происходит, мы не собираемся", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что "с начала СВО российские граждане столкнулись в "цивилизованной Европе" с массовой дискриминацией по признаку гражданства. Есовцев не смущает, что нелегитимные санкции произвольно ограничивают права обычных россиян на свободное пользование своей собственностью, ведение бизнеса, частную жизнь". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230307/evrosoyuz-1856273986.html
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россия, москва, украина, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Логвинов рассказал о дискриминационной политике ЕС против россиян

Логвинов назвал дискриминационную политику ЕС против россиян инструментом давления

© Фото предоставлено Постпредством РФ при ЕСИсполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов
© Фото предоставлено Постпредством РФ при ЕС
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Дискриминационная политика Евросоюза в отношении граждан России, ущемление прав россиян – это инструмент давления на нашу страну, она будет продолжаться, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
"По сути дискриминационная политика является одним из инструментов давления на нашу страну, поэтому ущемление прав россиян будет продолжаться. Но делать вид, будто этого не происходит, мы не собираемся", - сказал собеседник агентства.
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
И. о. постпреда России при ЕС заявил о конфронтационной позиции союза
08:33
Он подчеркнул, что "с начала СВО российские граждане столкнулись в "цивилизованной Европе" с массовой дискриминацией по признаку гражданства. Есовцев не смущает, что нелегитимные санкции произвольно ограничивают права обычных россиян на свободное пользование своей собственностью, ведение бизнеса, частную жизнь".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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