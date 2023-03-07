https://ria.ru/20230307/evrosoyuz-1856285985.html

Логвинов рассказал о дискриминационной политике ЕС против россиян

Логвинов рассказал о дискриминационной политике ЕС против россиян - РИА Новости, 07.03.2023

Логвинов рассказал о дискриминационной политике ЕС против россиян

Дискриминационная политика Евросоюза в отношении граждан России, ущемление прав россиян – это инструмент давления на нашу страну, она будет продолжаться, заявил РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T09:49

2023-03-07T09:49

2023-03-07T09:50

россия

москва

украина

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Дискриминационная политика Евросоюза в отношении граждан России, ущемление прав россиян – это инструмент давления на нашу страну, она будет продолжаться, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. "По сути дискриминационная политика является одним из инструментов давления на нашу страну, поэтому ущемление прав россиян будет продолжаться. Но делать вид, будто этого не происходит, мы не собираемся", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что "с начала СВО российские граждане столкнулись в "цивилизованной Европе" с массовой дискриминацией по признаку гражданства. Есовцев не смущает, что нелегитимные санкции произвольно ограничивают права обычных россиян на свободное пользование своей собственностью, ведение бизнеса, частную жизнь". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230307/evrosoyuz-1856273986.html

https://ria.ru/20230127/vizy-1847966866.html

россия

москва

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, украина, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире