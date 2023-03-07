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Экономику ФРГ подсадили на дорогие энергоресурсы, считает Косачев - РИА Новости, 07.03.2023
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17:06 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/ekonomika-1856450445.html
Экономику ФРГ подсадили на дорогие энергоресурсы, считает Косачев
Экономику ФРГ подсадили на дорогие энергоресурсы, считает Косачев - РИА Новости, 07.03.2023
Экономику ФРГ подсадили на дорогие энергоресурсы, считает Косачев
Экономика Германии теперь подсажена на дорогие энергоресурсы и теряет свою былую конкурентоспособность в пользу США, Китая и скоро - РФ, заявил вице-спикер СФ... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T17:06
2023-03-07T17:06
экономика
германия
сша
россия
олаф шольц
константин косачев
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Экономика Германии теперь подсажена на дорогие энергоресурсы и теряет свою былую конкурентоспособность в пользу США, Китая и скоро - РФ, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN заявил, что экономика Германии "с легкостью" пережила отказ от российского газа, не скатившись в кризис и не ощутив дефицита энергоносителей. Парламентарий отметил, что рано или поздно это произойдёт и в пользу России, "когда и если мы научимся извлекать выгоду не только и не столько из поставок дешевых энергоносителей за рубеж, но и за счет развития собственной конкурентоспособной экономики".
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экономика, германия, сша, россия, олаф шольц, константин косачев, в мире
Экономика, Германия, США, Россия, Олаф Шольц, Константин Косачев, В мире
Экономику ФРГ подсадили на дорогие энергоресурсы, считает Косачев

Косачев: экономика ФРГ теряет конкурентоспособность в пользу США, КНР и вскоре России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Экономика Германии теперь подсажена на дорогие энергоресурсы и теряет свою былую конкурентоспособность в пользу США, Китая и скоро - РФ, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN заявил, что экономика Германии "с легкостью" пережила отказ от российского газа, не скатившись в кризис и не ощутив дефицита энергоносителей.
«
"Германская экономика отныне подсажена на заведомо более высокие цены на нефть, газ и уголь. Германская экономика в силу этого теряет свою былую конкурентоспособность. В пользу США, поставляющих в Германию свои энергоносители по более высоким ценам. В пользу Китая, получающего из России все те же дешевые энергоносители", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что рано или поздно это произойдёт и в пользу России, "когда и если мы научимся извлекать выгоду не только и не столько из поставок дешевых энергоносителей за рубеж, но и за счет развития собственной конкурентоспособной экономики".
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ЭкономикаГерманияСШАРоссияОлаф ШольцКонстантин КосачевВ мире
 
 
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