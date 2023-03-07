https://ria.ru/20230307/ekonomika-1856450445.html

Экономику ФРГ подсадили на дорогие энергоресурсы, считает Косачев

Экономику ФРГ подсадили на дорогие энергоресурсы, считает Косачев - РИА Новости, 07.03.2023

Экономику ФРГ подсадили на дорогие энергоресурсы, считает Косачев

Экономика Германии теперь подсажена на дорогие энергоресурсы и теряет свою былую конкурентоспособность в пользу США, Китая и скоро - РФ, заявил вице-спикер СФ... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:06

2023-03-07T17:06

2023-03-07T17:06

экономика

германия

сша

россия

олаф шольц

константин косачев

в мире

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Экономика Германии теперь подсажена на дорогие энергоресурсы и теряет свою былую конкурентоспособность в пользу США, Китая и скоро - РФ, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN заявил, что экономика Германии "с легкостью" пережила отказ от российского газа, не скатившись в кризис и не ощутив дефицита энергоносителей. Парламентарий отметил, что рано или поздно это произойдёт и в пользу России, "когда и если мы научимся извлекать выгоду не только и не столько из поставок дешевых энергоносителей за рубеж, но и за счет развития собственной конкурентоспособной экономики".

https://ria.ru/20230306/raskhody-1856116250.html

германия

сша

россия

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экономика, германия, сша, россия, олаф шольц, константин косачев, в мире