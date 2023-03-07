https://ria.ru/20230307/ekoaktivisty-1856432557.html

Экоактивисты облили краской и водой здание Минтранса Германии

Экоактивисты облили краской и водой здание Минтранса Германии - РИА Новости, 07.03.2023

Экоактивисты облили краской и водой здание Минтранса Германии

Активисты экологического движения Last Generation под напором из пожарной машины облили водой и краской здание Министерства транспорта Германии в Берлине,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T16:03

2023-03-07T16:03

2023-03-07T16:03

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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Активисты экологического движения Last Generation под напором из пожарной машины облили водой и краской здание Министерства транспорта Германии в Берлине, находящееся под исторической охраной. Во вторник на странице Last Generation в Twitter было опубликовали видео, на котором активисты из брандспойта поливают стены министерства оранжевой краской и водой. "С пожарной машиной, полной воды и краски предупредительного цвета мы заявили тем самым у стен министерства транспорта: Господин (министр транспорта Фолькер) Виссинг, опомнитесь! Ваш отказ от мер по защите климата ставит под угрозу всю страну", - говорится в опубликованном активистами заявлении под видео. Ранее экоактивисты движения спилили дерево перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца, протестуя против вырубки лесов.

https://ria.ru/20230228/oslo-1854789706.html

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в мире, германия, берлин (город), олаф шольц, twitter