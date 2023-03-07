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Экоактивисты облили краской и водой здание Минтранса Германии
Экоактивисты облили краской и водой здание Минтранса Германии - РИА Новости, 07.03.2023
Экоактивисты облили краской и водой здание Минтранса Германии
Активисты экологического движения Last Generation под напором из пожарной машины облили водой и краской здание Министерства транспорта Германии в Берлине,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:03
2023-03-07T16:03
2023-03-07T16:03
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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Активисты экологического движения Last Generation под напором из пожарной машины облили водой и краской здание Министерства транспорта Германии в Берлине, находящееся под исторической охраной. Во вторник на странице Last Generation в Twitter было опубликовали видео, на котором активисты из брандспойта поливают стены министерства оранжевой краской и водой. "С пожарной машиной, полной воды и краски предупредительного цвета мы заявили тем самым у стен министерства транспорта: Господин (министр транспорта Фолькер) Виссинг, опомнитесь! Ваш отказ от мер по защите климата ставит под угрозу всю страну", - говорится в опубликованном активистами заявлении под видео. Ранее экоактивисты движения спилили дерево перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца, протестуя против вырубки лесов.
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в мире, германия, берлин (город), олаф шольц, twitter
В мире, Германия, Берлин (город), Олаф Шольц, Twitter
Экоактивисты облили краской и водой здание Минтранса Германии
Экоактивисты Last Generation облили краской и водой здание Минтранса Германии в Берлине