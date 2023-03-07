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Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра - РИА Новости, 07.03.2023
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра
Украинские войска в 19.40 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T20:03
2023-03-07T20:03
2023-03-07T20:03
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.40 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.40 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, в 18.45 представительство зафиксировало обстрел Киевского района Донецка, в ходе которого по городу выпустили три снаряда того же калибра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230306/oruzhie-1856157914.html
https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856330253.html
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Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов натовского калибра