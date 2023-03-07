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"Я поражен". Медики из Петербурга о командировке в Донецк
"Я поражен". Медики из Петербурга о командировке в Донецк - РИА Новости, 07.03.2023
"Я поражен". Медики из Петербурга о командировке в Донецк
Группа медиков из Санкт-Петербурга в течение месяца находились в командировке в ДНР, где они помогали коллегам.
2023-03-07T15:08
2023-03-07T15:08
2023-03-07T15:08
санкт-петербург
донецк
донецкая народная республика
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общество
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"Здесь мы встретились с абсолютно другой категорией пострадавших, то есть это пострадавшие с минно-взрывной травмой. Это особая группа раненых, которые имеют сочетанное повреждение не только органов брюшной полости, но, как правило, есть повреждение органов грудной полости, центральной нервной системы и конечностей", - отметил руководитель отдела общей неотложной хирургии ПСПбГМУ Андрей Корольков.Медик рассказал, что неделю назад в больницу привезли раненого военного с "неразорвавшейся миной в ягодичной области". Хирурги были вынуждены выполнять операцию по извлечению снаряда в бронежилетах и касках.
санкт-петербург
донецк
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856410811_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4ee297356bc13a8277ee9c0ead86cf43.jpg
"Я поражен". Медики из Петербурга о командировке в Донецк
Группа медиков из Санкт-Петербурга в течение месяца находилась в командировке в ДНР, где помогали коллегам. "Здесь мы встретились с абсолютно другой категорией пострадавших, то есть это пострадавшие с минно-взрывной травмой. Это особая группа раненых, которые имеют сочетанное повреждение не только органов брюшной полости, но, как правило, есть повреждение органов грудной полости, центральной нервной системы и конечностей", -
отметил руководитель отдела общей неотложной хирургии ПСПбГМУ Андрей Корольков.
Медик рассказал, что неделю назад в больницу привезли раненого военного с "неразорвавшейся миной в ягодичной области". Хирурги были вынуждены выполнять операцию по извлечению снаряда в бронежилетах и касках.
2023-03-07T15:08
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PT1M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, донецк, донецкая народная республика, видео, общество, видео
Санкт-Петербург, Донецк, Донецкая Народная Республика, Видео, Общество
"Я поражен". Медики из Петербурга о командировке в Донецк
Группа медиков из Санкт-Петербурга в течение месяца находились в командировке в ДНР, где они помогали коллегам.