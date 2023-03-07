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"Я поражен". Медики из Петербурга о командировке в Донецк - РИА Новости, 07.03.2023
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15:08 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/donbass-1856415891.html
"Я поражен". Медики из Петербурга о командировке в Донецк
"Я поражен". Медики из Петербурга о командировке в Донецк - РИА Новости, 07.03.2023
"Я поражен". Медики из Петербурга о командировке в Донецк
Группа медиков из Санкт-Петербурга в течение месяца находились в командировке в ДНР, где они помогали коллегам.
2023-03-07T15:08
2023-03-07T15:08
санкт-петербург
донецк
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общество
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"Здесь мы встретились с абсолютно другой категорией пострадавших, то есть это пострадавшие с минно-взрывной травмой. Это особая группа раненых, которые имеют сочетанное повреждение не только органов брюшной полости, но, как правило, есть повреждение органов грудной полости, центральной нервной системы и конечностей", - отметил руководитель отдела общей неотложной хирургии ПСПбГМУ Андрей Корольков.Медик рассказал, что неделю назад в больницу привезли раненого военного с "неразорвавшейся миной в ягодичной области". Хирурги были вынуждены выполнять операцию по извлечению снаряда в бронежилетах и касках.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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"Я поражен". Медики из Петербурга о командировке в Донецк
Группа медиков из Санкт-Петербурга в течение месяца находилась в командировке в ДНР, где помогали коллегам. "Здесь мы встретились с абсолютно другой категорией пострадавших, то есть это пострадавшие с минно-взрывной травмой. Это особая группа раненых, которые имеют сочетанное повреждение не только органов брюшной полости, но, как правило, есть повреждение органов грудной полости, центральной нервной системы и конечностей", - отметил руководитель отдела общей неотложной хирургии ПСПбГМУ Андрей Корольков. Медик рассказал, что неделю назад в больницу привезли раненого военного с "неразорвавшейся миной в ягодичной области". Хирурги были вынуждены выполнять операцию по извлечению снаряда в бронежилетах и касках.
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санкт-петербург, донецк, донецкая народная республика, видео, общество, видео
Санкт-Петербург, Донецк, Донецкая Народная Республика, Видео, Общество
"Я поражен". Медики из Петербурга о командировке в Донецк
Группа медиков из Санкт-Петербурга в течение месяца находились в командировке в ДНР, где они помогали коллегам.
2023-03-07T15:08
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"Я поражен". Медики из Петербурга о командировке в Донецк

Читать ria.ru в
Группа медиков из Санкт-Петербурга в течение месяца находились в командировке в ДНР, где они помогали коллегам.
"Здесь мы встретились с абсолютно другой категорией пострадавших, то есть это пострадавшие с минно-взрывной травмой. Это особая группа раненых, которые имеют сочетанное повреждение не только органов брюшной полости, но, как правило, есть повреждение органов грудной полости, центральной нервной системы и конечностей", - отметил руководитель отдела общей неотложной хирургии ПСПбГМУ Андрей Корольков.
Медик рассказал, что неделю назад в больницу привезли раненого военного с "неразорвавшейся миной в ягодичной области". Хирурги были вынуждены выполнять операцию по извлечению снаряда в бронежилетах и касках.
 
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