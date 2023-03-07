https://ria.ru/20230307/donbass-1856415891.html

"Я поражен". Медики из Петербурга о командировке в Донецк

"Я поражен". Медики из Петербурга о командировке в Донецк - РИА Новости, 07.03.2023

"Я поражен". Медики из Петербурга о командировке в Донецк

Группа медиков из Санкт-Петербурга в течение месяца находились в командировке в ДНР, где они помогали коллегам.

2023-03-07T15:08

2023-03-07T15:08

2023-03-07T15:08

санкт-петербург

донецк

донецкая народная республика

видео

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856410811_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_59ddc604ac88e7a24931d38e373893b1.jpg

"Здесь мы встретились с абсолютно другой категорией пострадавших, то есть это пострадавшие с минно-взрывной травмой. Это особая группа раненых, которые имеют сочетанное повреждение не только органов брюшной полости, но, как правило, есть повреждение органов грудной полости, центральной нервной системы и конечностей", - отметил руководитель отдела общей неотложной хирургии ПСПбГМУ Андрей Корольков.Медик рассказал, что неделю назад в больницу привезли раненого военного с "неразорвавшейся миной в ягодичной области". Хирурги были вынуждены выполнять операцию по извлечению снаряда в бронежилетах и касках.

санкт-петербург

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я поражен". Медики из Петербурга о командировке в Донецк Группа медиков из Санкт-Петербурга в течение месяца находилась в командировке в ДНР, где помогали коллегам. "Здесь мы встретились с абсолютно другой категорией пострадавших, то есть это пострадавшие с минно-взрывной травмой. Это особая группа раненых, которые имеют сочетанное повреждение не только органов брюшной полости, но, как правило, есть повреждение органов грудной полости, центральной нервной системы и конечностей", - отметил руководитель отдела общей неотложной хирургии ПСПбГМУ Андрей Корольков. Медик рассказал, что неделю назад в больницу привезли раненого военного с "неразорвавшейся миной в ягодичной области". Хирурги были вынуждены выполнять операцию по извлечению снаряда в бронежилетах и касках. 2023-03-07T15:08 true PT1M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, донецк, донецкая народная республика, видео, общество, видео