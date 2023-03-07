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В России за сутки госпитализировали 1801 человека с COVID-19 - РИА Новости, 07.03.2023
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11:03 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/covid-19-1856305743.html
В России за сутки госпитализировали 1801 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1801 человека с COVID-19 - РИА Новости, 07.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1801 человека с COVID-19
Более 10,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России, умерли 42 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:03
2023-03-07T11:03
россия
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более 10,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России, умерли 42 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 1 801 человек, на 192,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 73 субъектах, снижение - в пяти регионах, ситуация осталась без изменений в семи субъектах. "Выздоровело за сутки 14 373 человека, или на 56,8% больше в сравнении с 6 марта 2023 года. Выявлено 10 449 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 42 человека", - говорится в сообщении.
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россия, распространение коронавируса, общество, коронавирус covid-19
Россия, Распространение коронавируса, Общество, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1801 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 10 449 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота лаборатории "Гемотест"
Работа лаборатории Гемотест - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа лаборатории "Гемотест". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более 10,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России, умерли 42 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 1 801 человек, на 192,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 73 субъектах, снижение - в пяти регионах, ситуация осталась без изменений в семи субъектах.
"Выздоровело за сутки 14 373 человека, или на 56,8% больше в сравнении с 6 марта 2023 года. Выявлено 10 449 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 42 человека", - говорится в сообщении.
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РоссияРаспространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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