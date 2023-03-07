https://ria.ru/20230307/covid-19-1856305743.html

В России за сутки госпитализировали 1801 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1801 человека с COVID-19 - РИА Новости, 07.03.2023

В России за сутки госпитализировали 1801 человека с COVID-19

Более 10,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России, умерли 42 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:03

2023-03-07T11:03

2023-03-07T11:03

россия

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более 10,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России, умерли 42 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 1 801 человек, на 192,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 73 субъектах, снижение - в пяти регионах, ситуация осталась без изменений в семи субъектах. "Выздоровело за сутки 14 373 человека, или на 56,8% больше в сравнении с 6 марта 2023 года. Выявлено 10 449 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 42 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230306/koronavirus-1856095597.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, распространение коронавируса, общество, коронавирус covid-19