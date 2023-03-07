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Чешский наемник утверждает, что в Артемовске сражался ботинком - РИА Новости, 07.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 07.03.2023 (обновлено: 12:14 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856302355.html
Чешский наемник утверждает, что в Артемовске сражался ботинком
Чешский наемник утверждает, что в Артемовске сражался ботинком - РИА Новости, 07.03.2023
Чешский наемник утверждает, что в Артемовске сражался ботинком
Сражающийся на стороне Киева чешский наемник рассказал, что в Артемовске ему иногда приходилось "сражаться ботинком", когда "огнестрельного оружия... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:00
2023-03-07T12:14
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
украина
россия
донецкая народная республика
чехия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сражающийся на стороне Киева чешский наемник рассказал, что в Артемовске ему иногда приходилось "сражаться ботинком", когда "огнестрельного оружия недостаточно". По словам наемника, бои иногда идут врукопашную, и когда огнестрельного оружия недостаточно, "ты достаешь все, что у тебя есть, нож, лопату, все важно, чтобы спасти свою жизнь". "Когда у тебя ничего нет, ты достаешь ботинок и убиваешь ботинком", — приводит испанское издание El Pais слова наемника, который представился как Милош. Как отмечает Милош, иностранные наемники в отличие от украинских военных могут разорвать контракт в любой момент, если им "разонравится" участие в боевых действиях. Он также добавил, что Украина каждый день теряет "много, много, много" человек во время боев. Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, в свою очередь, заявил, что ситуация в Артемовске критическая. В понедельник, однако, главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске.
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856060590.html
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артемовск
украина
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донецкая народная республика
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безопасность, артемовск, украина, россия, донецкая народная республика, чехия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Чехия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Чешский наемник утверждает, что в Артемовске сражался ботинком

Чешский наемник утверждает, что в Артемовске из-за дефицита патронов дрался ботинком

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сражающийся на стороне Киева чешский наемник рассказал, что в Артемовске ему иногда приходилось "сражаться ботинком", когда "огнестрельного оружия недостаточно".
По словам наемника, бои иногда идут врукопашную, и когда огнестрельного оружия недостаточно, "ты достаешь все, что у тебя есть, нож, лопату, все важно, чтобы спасти свою жизнь". "Когда у тебя ничего нет, ты достаешь ботинок и убиваешь ботинком", — приводит испанское издание El Pais слова наемника, который представился как Милош.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Как отмечает Милош, иностранные наемники в отличие от украинских военных могут разорвать контракт в любой момент, если им "разонравится" участие в боевых действиях. Он также добавил, что Украина каждый день теряет "много, много, много" человек во время боев.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.
Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, в свою очередь, заявил, что ситуация в Артемовске критическая. В понедельник, однако, главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЧехияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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