https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856302355.html
Чешский наемник утверждает, что в Артемовске сражался ботинком
Чешский наемник утверждает, что в Артемовске сражался ботинком - РИА Новости, 07.03.2023
Чешский наемник утверждает, что в Артемовске сражался ботинком
Сражающийся на стороне Киева чешский наемник рассказал, что в Артемовске ему иногда приходилось "сражаться ботинком", когда "огнестрельного оружия... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:00
2023-03-07T11:00
2023-03-07T12:14
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
украина
россия
донецкая народная республика
чехия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сражающийся на стороне Киева чешский наемник рассказал, что в Артемовске ему иногда приходилось "сражаться ботинком", когда "огнестрельного оружия недостаточно". По словам наемника, бои иногда идут врукопашную, и когда огнестрельного оружия недостаточно, "ты достаешь все, что у тебя есть, нож, лопату, все важно, чтобы спасти свою жизнь". "Когда у тебя ничего нет, ты достаешь ботинок и убиваешь ботинком", — приводит испанское издание El Pais слова наемника, который представился как Милош. Как отмечает Милош, иностранные наемники в отличие от украинских военных могут разорвать контракт в любой момент, если им "разонравится" участие в боевых действиях. Он также добавил, что Украина каждый день теряет "много, много, много" человек во время боев. Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, в свою очередь, заявил, что ситуация в Артемовске критическая. В понедельник, однако, главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске.
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856060590.html
https://ria.ru/20230305/artemovsk-1855914442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Чехия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Чешский наемник утверждает, что в Артемовске сражался ботинком
Чешский наемник утверждает, что в Артемовске из-за дефицита патронов дрался ботинком