https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856302355.html

Чешский наемник утверждает, что в Артемовске сражался ботинком

Чешский наемник утверждает, что в Артемовске сражался ботинком - РИА Новости, 07.03.2023

Чешский наемник утверждает, что в Артемовске сражался ботинком

Сражающийся на стороне Киева чешский наемник рассказал, что в Артемовске ему иногда приходилось "сражаться ботинком", когда "огнестрельного оружия... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:00

2023-03-07T11:00

2023-03-07T12:14

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

украина

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донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сражающийся на стороне Киева чешский наемник рассказал, что в Артемовске ему иногда приходилось "сражаться ботинком", когда "огнестрельного оружия недостаточно". По словам наемника, бои иногда идут врукопашную, и когда огнестрельного оружия недостаточно, "ты достаешь все, что у тебя есть, нож, лопату, все важно, чтобы спасти свою жизнь". "Когда у тебя ничего нет, ты достаешь ботинок и убиваешь ботинком", — приводит испанское издание El Pais слова наемника, который представился как Милош. Как отмечает Милош, иностранные наемники в отличие от украинских военных могут разорвать контракт в любой момент, если им "разонравится" участие в боевых действиях. Он также добавил, что Украина каждый день теряет "много, много, много" человек во время боев. Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, в свою очередь, заявил, что ситуация в Артемовске критическая. В понедельник, однако, главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске.

https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856060590.html

https://ria.ru/20230305/artemovsk-1855914442.html

артемовск

украина

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, артемовск, украина, россия, донецкая народная республика, чехия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр