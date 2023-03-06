https://ria.ru/20230306/zhenschina-mashinist-1856194654.html

Первая в России женщина — машинист поезда дальнего следования вышла в рейс

Первая в России женщина — машинист поезда дальнего следования вышла в рейс - РИА Новости, 06.03.2023

Первая в России женщина — машинист поезда дальнего следования вышла в рейс

Первая в России женщина — машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова вышла сегодня в свой первый самостоятельный рейс. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:18

2023-03-06T17:18

2023-03-06T23:46

хорошие новости

общество

россия

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856254566_0:129:3182:1919_1920x0_80_0_0_b2cfe2496dcfa06ae76c6e3e377941bf.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Первая в России женщина — машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова вышла сегодня в свой первый самостоятельный рейс.Уточняется, что она работает на Свердловской железной дороге (СвЖД, филиал РЖД). В январе 2023 года Соколова получила удостоверение машиниста электровоза и стала первой в РЖД женщиной, которой доверили водить пассажирские поезда дальнего следования. После этого до самостоятельного рейса ей в течение двух месяцев предстояло пройти стажировку. Она отметила, что уже давно совмещает воспитание троих детей и работу, при этом дети оказали ей высокую моральную поддержку на пути к получению должности машиниста. Оксана добавила, что в середине марта у нее будет контрольная поездка в Тюмень. После этого ей дадут заключение, может ли она ездить в данном направлении. В 16:24 мск пассажирский поезд № 115 сообщением Томск — Адлер с Соколовой в качестве машиниста отправился с вокзала Екатеринбурга, женщина будет его вести до станции Дружинино. Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года благодаря изменениям, внесенным Министерством труда. Холдинг РЖД провел большую работу по подготовке к возвращению женщин в профессию машиниста. В частности, для них определили участки и типы подвижного состава, подготовили инфраструктуру для комфортной работы и межсменного отдыха, разработали и сшили комплекты форменной одежды, подготовили комплекс мер социальной поддержки. Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин — помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в РЖД состоялся в июне 2020 года. По результатам отбора сформировали учебные группы в Москве и Екатеринбурге.

https://ria.ru/20230306/prazdnik-1855732745.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, ржд