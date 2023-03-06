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Первая в России женщина — машинист поезда дальнего следования вышла в рейс - РИА Новости, 06.03.2023
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17:18 06.03.2023 (обновлено: 23:46 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/zhenschina-mashinist-1856194654.html
Первая в России женщина — машинист поезда дальнего следования вышла в рейс
Первая в России женщина — машинист поезда дальнего следования вышла в рейс - РИА Новости, 06.03.2023
Первая в России женщина — машинист поезда дальнего следования вышла в рейс
Первая в России женщина — машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова вышла сегодня в свой первый самостоятельный рейс. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:18
2023-03-06T23:46
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Первая в России женщина — машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова вышла сегодня в свой первый самостоятельный рейс.Уточняется, что она работает на Свердловской железной дороге (СвЖД, филиал РЖД). В январе 2023 года Соколова получила удостоверение машиниста электровоза и стала первой в РЖД женщиной, которой доверили водить пассажирские поезда дальнего следования. После этого до самостоятельного рейса ей в течение двух месяцев предстояло пройти стажировку. Она отметила, что уже давно совмещает воспитание троих детей и работу, при этом дети оказали ей высокую моральную поддержку на пути к получению должности машиниста. Оксана добавила, что в середине марта у нее будет контрольная поездка в Тюмень. После этого ей дадут заключение, может ли она ездить в данном направлении. В 16:24 мск пассажирский поезд № 115 сообщением Томск — Адлер с Соколовой в качестве машиниста отправился с вокзала Екатеринбурга, женщина будет его вести до станции Дружинино. Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года благодаря изменениям, внесенным Министерством труда. Холдинг РЖД провел большую работу по подготовке к возвращению женщин в профессию машиниста. В частности, для них определили участки и типы подвижного состава, подготовили инфраструктуру для комфортной работы и межсменного отдыха, разработали и сшили комплекты форменной одежды, подготовили комплекс мер социальной поддержки. Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин — помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в РЖД состоялся в июне 2020 года. По результатам отбора сформировали учебные группы в Москве и Екатеринбурге.
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Хорошие новости, Общество, Россия, РЖД
Первая в России женщина — машинист поезда дальнего следования вышла в рейс

Первая в России женщина — машинист дальнего поезда Соколова вышла в самостоятельный рейс

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМашинист поезда дальнего следования Ольга Соколова в кабине электровоза ЭП2К-316 на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. 6 марта 2023
Машинист поезда дальнего следования Ольга Соколова в кабине электровоза ЭП2К-316 на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. 6 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Машинист поезда дальнего следования Ольга Соколова в кабине электровоза ЭП2К-316 на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. 6 марта 2023
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Первая в России женщина — машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова вышла сегодня в свой первый самостоятельный рейс.
Уточняется, что она работает на Свердловской железной дороге (СвЖД, филиал РЖД). В январе 2023 года Соколова получила удостоверение машиниста электровоза и стала первой в РЖД женщиной, которой доверили водить пассажирские поезда дальнего следования. После этого до самостоятельного рейса ей в течение двух месяцев предстояло пройти стажировку.
«

"Это мечта детства. Мы жили рядом с железной дорогой и маленькими девчонками бегали, машинистам махали. Я представляла, что у машиниста руль есть. Я штудировала интернет, думала, что все уже. Но мне удача улыбнулась. Мечты сбываются", — сказала машинист перед своим первым рейсом.

Она отметила, что уже давно совмещает воспитание троих детей и работу, при этом дети оказали ей высокую моральную поддержку на пути к получению должности машиниста. Оксана добавила, что в середине марта у нее будет контрольная поездка в Тюмень. После этого ей дадут заключение, может ли она ездить в данном направлении.
В 16:24 мск пассажирский поезд № 115 сообщением ТомскАдлер с Соколовой в качестве машиниста отправился с вокзала Екатеринбурга, женщина будет его вести до станции Дружинино.
Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года благодаря изменениям, внесенным Министерством труда. Холдинг РЖД провел большую работу по подготовке к возвращению женщин в профессию машиниста. В частности, для них определили участки и типы подвижного состава, подготовили инфраструктуру для комфортной работы и межсменного отдыха, разработали и сшили комплекты форменной одежды, подготовили комплекс мер социальной поддержки.
Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин — помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в РЖД состоялся в июне 2020 года. По результатам отбора сформировали учебные группы в Москве и Екатеринбурге.
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