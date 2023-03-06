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В Запорожской области заявили о готовности сдержать наступление ВСУ - РИА Новости, 06.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:05 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/zaporozhe-1856113556.html
В Запорожской области заявили о готовности сдержать наступление ВСУ
В Запорожской области заявили о готовности сдержать наступление ВСУ - РИА Новости, 06.03.2023
В Запорожской области заявили о готовности сдержать наступление ВСУ
В Запорожской области готовы сдержать весеннее наступление украинских войск, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:05
2023-03-06T13:05
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. В Запорожской области готовы сдержать весеннее наступление украинских войск, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что украинские войска формируют ударную группировку для наступления на освобожденную часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря. По его словам, наступление может состояться в конце марта - в начале апреля. "Не получится у них, как им хочется. Я уверен в этом. У нас оборона хорошо подготовлена, и ребята хорошо линию фронта знают", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live". По его словам, для наступления украинским войскам необходимо сколотить группировку численностью свыше 40 тысяч, накопить достаточное количество вооружения, включая боеприпасы и технику, а также дождаться устойчивой сухой теплой погоды. "Сейчас на запорожском направлении есть где-то суммарно 30-32 тысячи украинских боевиков, которых намерены бросить на убой", - добавил Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230227/zaporozhe-1854494940.html
https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области заявили о готовности сдержать наступление ВСУ

Рогов: в Запорожской области готовы сдержать весеннее наступление украинских войск

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении
Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. В Запорожской области готовы сдержать весеннее наступление украинских войск, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что украинские войска формируют ударную группировку для наступления на освобожденную часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря. По его словам, наступление может состояться в конце марта - в начале апреля.
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"Не получится у них, как им хочется. Я уверен в этом. У нас оборона хорошо подготовлена, и ребята хорошо линию фронта знают", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live". По его словам, для наступления украинским войскам необходимо сколотить группировку численностью свыше 40 тысяч, накопить достаточное количество вооружения, включая боеприпасы и технику, а также дождаться устойчивой сухой теплой погоды.
"Сейчас на запорожском направлении есть где-то суммарно 30-32 тысячи украинских боевиков, которых намерены бросить на убой", - добавил Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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