https://ria.ru/20230306/zaporozhe-1856113556.html

В Запорожской области заявили о готовности сдержать наступление ВСУ

В Запорожской области заявили о готовности сдержать наступление ВСУ - РИА Новости, 06.03.2023

В Запорожской области заявили о готовности сдержать наступление ВСУ

В Запорожской области готовы сдержать весеннее наступление украинских войск, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:05

2023-03-06T13:05

2023-03-06T13:05

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. В Запорожской области готовы сдержать весеннее наступление украинских войск, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что украинские войска формируют ударную группировку для наступления на освобожденную часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря. По его словам, наступление может состояться в конце марта - в начале апреля. "Не получится у них, как им хочется. Я уверен в этом. У нас оборона хорошо подготовлена, и ребята хорошо линию фронта знают", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live". По его словам, для наступления украинским войскам необходимо сколотить группировку численностью свыше 40 тысяч, накопить достаточное количество вооружения, включая боеприпасы и технику, а также дождаться устойчивой сухой теплой погоды. "Сейчас на запорожском направлении есть где-то суммарно 30-32 тысячи украинских боевиков, которых намерены бросить на убой", - добавил Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230227/zaporozhe-1854494940.html

https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html

запорожская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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