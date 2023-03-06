https://ria.ru/20230306/zaes-1856080311.html
В Запорожье рассказали об обстрелах инфраструктуры вокруг ЗАЭС
В Запорожье рассказали об обстрелах инфраструктуры вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 06.03.2023
В Запорожье рассказали об обстрелах инфраструктуры вокруг ЗАЭС
Украинские войска продолжают обстреливать инфраструктуру вокруг Запорожской АЭС, чтобы сделать станцию непригодной к функционированию, заявил врио губернатора... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:18
2023-03-06T11:18
2023-03-06T11:18
в мире
запорожье
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
запорожская аэс
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать инфраструктуру вокруг Запорожской АЭС, чтобы сделать станцию непригодной к функционированию, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в понедельник. "По ЗАЭС постоянно противник бьет по инфраструктуре. По самим реакторам он сейчас не бьет. Бьют по всей инфраструктуре, для того чтобы станцию сделать непригодной, соответственно, к функционированию, людей лишний раз запугать, вызывать очередной резонанс во всех СМИ, в том числе мировых", - рассказал Балицкий в эфире телеканала "Крым 24". Он добавил, что сама станция под хорошей защитой, над ней сбивали беспилотники, поэтому украинские войска и не бьют по ней, но вместо этого бьют по подстанциям и ЛЭП. "Добиваются того, что станция не может сегодня функционировать и давать электричество Запорожской области", - пояснил он. Балицкий уточнил, что сейчас работают только два блока - на тепло для самой станции и для города Энергодар.
https://ria.ru/20230303/zaes-1855560753.html
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РИА Новости
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В мире, Запорожье, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС
В Запорожье рассказали об обстрелах инфраструктуры вокруг ЗАЭС
Глава Запорожья Балицкий рассказал об обстрелах инфраструктуры вокруг ЗАЭС