https://ria.ru/20230306/zaes-1856080311.html

В Запорожье рассказали об обстрелах инфраструктуры вокруг ЗАЭС

В Запорожье рассказали об обстрелах инфраструктуры вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 06.03.2023

В Запорожье рассказали об обстрелах инфраструктуры вокруг ЗАЭС

Украинские войска продолжают обстреливать инфраструктуру вокруг Запорожской АЭС, чтобы сделать станцию непригодной к функционированию, заявил врио губернатора... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:18

2023-03-06T11:18

2023-03-06T11:18

в мире

запорожье

запорожская область

энергодар

евгений балицкий

запорожская аэс

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать инфраструктуру вокруг Запорожской АЭС, чтобы сделать станцию непригодной к функционированию, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в понедельник. "По ЗАЭС постоянно противник бьет по инфраструктуре. По самим реакторам он сейчас не бьет. Бьют по всей инфраструктуре, для того чтобы станцию сделать непригодной, соответственно, к функционированию, людей лишний раз запугать, вызывать очередной резонанс во всех СМИ, в том числе мировых", - рассказал Балицкий в эфире телеканала "Крым 24". Он добавил, что сама станция под хорошей защитой, над ней сбивали беспилотники, поэтому украинские войска и не бьют по ней, но вместо этого бьют по подстанциям и ЛЭП. "Добиваются того, что станция не может сегодня функционировать и давать электричество Запорожской области", - пояснил он. Балицкий уточнил, что сейчас работают только два блока - на тепло для самой станции и для города Энергодар.

https://ria.ru/20230303/zaes-1855560753.html

https://ria.ru/20230301/zaes-1855060982.html

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Дарья Буймова

в мире, запорожье, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, запорожская аэс