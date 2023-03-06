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Дюмин поручил назначить женщинам из семей участников СВО выплаты к 8 марта

Дюмин поручил назначить женщинам из семей участников СВО выплаты к 8 марта - РИА Новости, 06.03.2023

Дюмин поручил назначить женщинам из семей участников СВО выплаты к 8 марта

По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина матери, дочери и жены участников СВО и мобилизованных жителей региона получат выплаты в Международному РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T18:20

2023-03-06T18:20

2023-03-06T18:21

тульская область

тульская область

алексей дюмин

социальные выплаты

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ТУЛА, 6 мар – РИА Новости. По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина матери, дочери и жены участников СВО и мобилизованных жителей региона получат выплаты в Международному женскому дню, сообщил РИА Новости представитель правительства области.По словам собеседника агентства, глава региона подписал Указ о новой единовременной выплате. Он касается семей военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО, а также мобилизованных."К Международному женскому дню проживающие в регионе матери, супруги и вдовы бойцов, а также их дочери в возрасте до 18 лет либо до 23 лет, если они учатся по очной форме, получат по 8000 рублей", - сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.С понедельника начинается прием заявлений через портал "Госуслуги71", в МФЦ, в отделениях центров социальной защиты.По инициативе губернатора в Тульской области реализуется комплекс мер поддержки семей участников СВО. С каждой из них работает персональный социальный куратор, который помогает в решении любых вопросов, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230221/dyumin-1853718402.html

тульская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, алексей дюмин, социальные выплаты