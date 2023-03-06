https://ria.ru/20230306/vooruzheniya-1856240949.html

СМИ: конфликт на Украине способствовал росту спроса на надувные вооружения

СМИ: конфликт на Украине способствовал росту спроса на надувные вооружения - РИА Новости, 06.03.2023

СМИ: конфликт на Украине способствовал росту спроса на надувные вооружения

Конфликт на Украине привел к росту спроса на фальшивые надувные вооружения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чешского производителя ложных... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T20:56

2023-03-06T20:56

2023-03-06T21:24

в мире

украина

чехия

вооружения

рсзо himars

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине привел к росту спроса на фальшивые надувные вооружения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чешского производителя ложных военных целей Inflatech. Отмечается, что Inflatech производит надувные версии танков, БТР, самолетов, гаубиц, а также систем Himars. В свою очередь, гендиректор компании не подтвердил, что ее продукция используется украинскими войсками. "Я могу представить, что, если мы хотим помочь стране-партнеру в беде, мы пошлем им надувные приманки. Или они у нее уже есть, а если нет, они обязательно у нее будут", — добавил он. Согласно данным СМИ, правительство Чехии утверждает экспорт компании.

https://ria.ru/20230306/oruzhie-1856157914.html

украина

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в мире, украина, чехия, вооружения, рсзо himars