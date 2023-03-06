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СМИ: конфликт на Украине способствовал росту спроса на надувные вооружения
СМИ: конфликт на Украине способствовал росту спроса на надувные вооружения - РИА Новости, 06.03.2023
СМИ: конфликт на Украине способствовал росту спроса на надувные вооружения
Конфликт на Украине привел к росту спроса на фальшивые надувные вооружения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чешского производителя ложных... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T20:56
2023-03-06T20:56
2023-03-06T21:24
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине привел к росту спроса на фальшивые надувные вооружения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чешского производителя ложных военных целей Inflatech. Отмечается, что Inflatech производит надувные версии танков, БТР, самолетов, гаубиц, а также систем Himars. В свою очередь, гендиректор компании не подтвердил, что ее продукция используется украинскими войсками. "Я могу представить, что, если мы хотим помочь стране-партнеру в беде, мы пошлем им надувные приманки. Или они у нее уже есть, а если нет, они обязательно у нее будут", — добавил он. Согласно данным СМИ, правительство Чехии утверждает экспорт компании.
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в мире, украина, чехия, вооружения, рсзо himars
В мире, Украина, Чехия, Вооружения, РСЗО HIMARS
СМИ: конфликт на Украине способствовал росту спроса на надувные вооружения
AP: конфликт на Украине способствовал росту спроса на фальшивые надувные вооружения
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Конфликт на Украине привел к росту спроса на фальшивые надувные вооружения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на чешского производителя ложных военных целей Inflatech.
«
"Война на Украине вызвала всплеск спроса... на надувные фальшивые вооружения, которые могут использоваться в качестве ложных целей", — говорится в публикации.
Отмечается, что Inflatech производит надувные версии танков, БТР, самолетов, гаубиц, а также систем Himars. В свою очередь, гендиректор компании не подтвердил, что ее продукция используется украинскими войсками.
"Я могу представить, что, если мы хотим помочь стране-партнеру в беде, мы пошлем им надувные приманки. Или они у нее уже есть, а если нет, они обязательно у нее будут", — добавил он.
Согласно данным СМИ, правительство Чехии
утверждает экспорт компании.
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