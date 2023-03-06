https://ria.ru/20230306/vladivostok-1856039617.html
Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без отопления
Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без отопления - РИА Новости, 06.03.2023
Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без отопления
Свыше 6 тысяч жителей Владивостока остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T03:46
2023-03-06T03:46
2023-03-06T03:46
происшествия
владивосток
жкх
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Свыше 6 тысяч жителей Владивостока остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе, сообщает прокуратура Приморья. Прокуратура начала проверку. Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, а также соблюдению прав граждан. Сейчас во Владивостоке около 1 градуса тепла.
https://ria.ru/20230305/pozhar-1855916844.html
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происшествия, владивосток, жкх
Происшествия, Владивосток, ЖКХ
Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без отопления
Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без отопления из-за аварии на сетях