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Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без отопления - РИА Новости, 06.03.2023
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03:46 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/vladivostok-1856039617.html
Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без отопления
Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без отопления - РИА Новости, 06.03.2023
Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без отопления
Свыше 6 тысяч жителей Владивостока остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T03:46
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происшествия
владивосток
жкх
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Свыше 6 тысяч жителей Владивостока остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе, сообщает прокуратура Приморья. Прокуратура начала проверку. Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, а также соблюдению прав граждан. Сейчас во Владивостоке около 1 градуса тепла.
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происшествия, владивосток, жкх
Происшествия, Владивосток, ЖКХ
Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без отопления

Свыше шести тысяч жителей Владивостока остались без отопления из-за аварии на сетях

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Свыше 6 тысяч жителей Владивостока остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе, сообщает прокуратура Приморья.
«
"Установлено, что в 9.00 (02.00 мск) 6 марта в связи с порывом на участке теплотрассы в районе дома 104 по Океанскому проспекту во Владивостоке без коммунальных услуг остались более 6 тысяч жителей 23 домов по Океанскому проспекту и проспекту Острякова, улицах Некрасовской и Отлогой", - говорится в сообщении.
Прокуратура начала проверку. Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, а также соблюдению прав граждан.
Сейчас во Владивостоке около 1 градуса тепла.
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