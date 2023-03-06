https://ria.ru/20230306/vkontakte-1856089902.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, соблюдают ли они пост

Пользователи ВКонтакте рассказали, соблюдают ли они пост - РИА Новости, 06.03.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, соблюдают ли они пост

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:45

2023-03-06T11:45

2023-03-06T11:45

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, соблюдают ли они Великий пост.Варианты ответа были: да, каждый год; иногда; буду впервые в этом году; не соблюдаю; не отношусь к православным верующим.В итоге большинство подписчиков ответило, что они не соблюдают Великий пост. Так проголосовали 53% пользователей. При этом 21% подписчиков ответили, что постятся каждый год, а 13% вовсе не относят себя к православным верующим. Только 8% пользователей соблюдают Великий пост иногда, и всего 3% будут делать это впервые в 2023 году.В комментариях пользователи отметили, что главное для них в Великий пост — духовное осмысление.Великий пост в 2023 году проходит с 27 февраля по 15 апреля - если считать вместе со Страстной седмицей.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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