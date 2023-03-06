Рейтинг@Mail.ru
Пользователи ВКонтакте рассказали, соблюдают ли они пост - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/vkontakte-1856089902.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, соблюдают ли они пост
Пользователи ВКонтакте рассказали, соблюдают ли они пост - РИА Новости, 06.03.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, соблюдают ли они пост
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:45
2023-03-06T11:45
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853703448_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7bd82a895a4d140879cca186716774b4.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, соблюдают ли они Великий пост.Варианты ответа были: да, каждый год; иногда; буду впервые в этом году; не соблюдаю; не отношусь к православным верующим.В итоге большинство подписчиков ответило, что они не соблюдают Великий пост. Так проголосовали 53% пользователей. При этом 21% подписчиков ответили, что постятся каждый год, а 13% вовсе не относят себя к православным верующим. Только 8% пользователей соблюдают Великий пост иногда, и всего 3% будут делать это впервые в 2023 году.В комментариях пользователи отметили, что главное для них в Великий пост — духовное осмысление.Великий пост в 2023 году проходит с 27 февраля по 15 апреля - если считать вместе со Страстной седмицей.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853703448_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_1c6bac271895ce748c959c288d63e965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте
ВКонтакте

Пользователи ВКонтакте рассказали, соблюдают ли они пост

© iStock.com / Liudmila ChernetskaЕда во время Великого поста
Еда во время Великого поста - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© iStock.com / Liudmila Chernetska
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, соблюдают ли они Великий пост.
Варианты ответа были: да, каждый год; иногда; буду впервые в этом году; не соблюдаю; не отношусь к православным верующим.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они не соблюдают Великий пост. Так проголосовали 53% пользователей. При этом 21% подписчиков ответили, что постятся каждый год, а 13% вовсе не относят себя к православным верующим. Только 8% пользователей соблюдают Великий пост иногда, и всего 3% будут делать это впервые в 2023 году.

В комментариях пользователи отметили, что главное для них в Великий пост — духовное осмысление.

Великий пост в 2023 году проходит с 27 февраля по 15 апреля - если считать вместе со Страстной седмицей.
 
ВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала