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В Иркутской области ребенок погиб, запутавшись в бельевой веревке - РИА Новости, 06.03.2023
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14:00 06.03.2023 (обновлено: 16:29 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/verevka-1856127378.html
В Иркутской области ребенок погиб, запутавшись в бельевой веревке
В Иркутской области ребенок погиб, запутавшись в бельевой веревке - РИА Новости, 06.03.2023
В Иркутской области ребенок погиб, запутавшись в бельевой веревке
Четырехлетний ребенок в Иркутской области запутался в бельевой веревке и погиб, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:00
2023-03-06T16:29
происшествия
иркутская область
иркутский район
россия
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ИРКУТСК, 6 мар — РИА Новости. Четырехлетний ребенок в Иркутской области запутался в бельевой веревке и погиб, сообщило региональное управление Следственного комитета.Инцидент произошел вечером 3 марта в селе Урик. По данным следствия, ребенок запутался в бельевой веревке и передавил себе сонную артерию. Тело впоследствии обнаружил его 12-летний брат.Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас они допрашивают свидетелей, а также выясняют условия жизни и воспитания детей.
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происшествия, иркутская область, иркутский район, россия
Происшествия, Иркутская область, Иркутский район, Россия
В Иркутской области ребенок погиб, запутавшись в бельевой веревке

В селе Урик Иркутской области четырехлетний ребенок погиб, запутавшись в бельевой веревке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ИРКУТСК, 6 мар — РИА Новости. Четырехлетний ребенок в Иркутской области запутался в бельевой веревке и погиб, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Инцидент произошел вечером 3 марта в селе Урик. По данным следствия, ребенок запутался в бельевой веревке и передавил себе сонную артерию. Тело впоследствии обнаружил его 12-летний брат.
«

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью один статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности")", — говорится в релизе.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас они допрашивают свидетелей, а также выясняют условия жизни и воспитания детей.
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