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В Иркутской области ребенок погиб, запутавшись в бельевой веревке
В Иркутской области ребенок погиб, запутавшись в бельевой веревке - РИА Новости, 06.03.2023
В Иркутской области ребенок погиб, запутавшись в бельевой веревке
Четырехлетний ребенок в Иркутской области запутался в бельевой веревке и погиб, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:00
2023-03-06T14:00
2023-03-06T16:29
происшествия
иркутская область
иркутский район
россия
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ИРКУТСК, 6 мар — РИА Новости. Четырехлетний ребенок в Иркутской области запутался в бельевой веревке и погиб, сообщило региональное управление Следственного комитета.Инцидент произошел вечером 3 марта в селе Урик. По данным следствия, ребенок запутался в бельевой веревке и передавил себе сонную артерию. Тело впоследствии обнаружил его 12-летний брат.Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас они допрашивают свидетелей, а также выясняют условия жизни и воспитания детей.
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происшествия, иркутская область, иркутский район, россия
Происшествия, Иркутская область, Иркутский район, Россия
В Иркутской области ребенок погиб, запутавшись в бельевой веревке
В селе Урик Иркутской области четырехлетний ребенок погиб, запутавшись в бельевой веревке