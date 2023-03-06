https://ria.ru/20230306/verevka-1856127378.html

В Иркутской области ребенок погиб, запутавшись в бельевой веревке

В Иркутской области ребенок погиб, запутавшись в бельевой веревке - РИА Новости, 06.03.2023

В Иркутской области ребенок погиб, запутавшись в бельевой веревке

Четырехлетний ребенок в Иркутской области запутался в бельевой веревке и погиб, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T14:00

2023-03-06T14:00

2023-03-06T16:29

происшествия

иркутская область

иркутский район

россия

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ИРКУТСК, 6 мар — РИА Новости. Четырехлетний ребенок в Иркутской области запутался в бельевой веревке и погиб, сообщило региональное управление Следственного комитета.Инцидент произошел вечером 3 марта в селе Урик. По данным следствия, ребенок запутался в бельевой веревке и передавил себе сонную артерию. Тело впоследствии обнаружил его 12-летний брат.Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас они допрашивают свидетелей, а также выясняют условия жизни и воспитания детей.

https://ria.ru/20230306/ozero-1856120694.html

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происшествия, иркутская область, иркутский район, россия