https://ria.ru/20230306/uvolnenie-1856232964.html

Зеленский уволил нескольких сотрудников СБУ

Зеленский уволил нескольких сотрудников СБУ - РИА Новости, 06.03.2023

Зеленский уволил нескольких сотрудников СБУ

Владимир Зеленский подписал ряд указов, согласно которым он освободил от должности нескольких сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T19:44

2023-03-06T19:44

2023-03-06T21:25

в мире

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запорожская область

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александр провоторов

служба безопасности украины

украина

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал ряд указов, согласно которым он освободил от должности нескольких сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).Речь идет, в частности, об увольнении замглавы ведомства Александра Якушева. Помимо него свои посты покинули начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Федоров, начальник управления СБУ в Запорожской области Борис Безрукий, начальник департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игорь Носко и начальник департамента хозяйственного обеспечения Александр Провоторов. Как уточняется, Зеленский уже назначил начальником управления СБУ в Сумской области Олега Красношапку, а начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ — Олега Храмова.

https://ria.ru/20230212/ukraina-1851501641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сумская область, запорожская область, владимир зеленский, александр якушев, александр провоторов, служба безопасности украины, украина