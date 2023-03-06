https://ria.ru/20230306/uvolnenie-1856232964.html
Зеленский уволил нескольких сотрудников СБУ
Зеленский уволил нескольких сотрудников СБУ - РИА Новости, 06.03.2023
Зеленский уволил нескольких сотрудников СБУ
Владимир Зеленский подписал ряд указов, согласно которым он освободил от должности нескольких сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T19:44
2023-03-06T19:44
2023-03-06T21:25
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал ряд указов, согласно которым он освободил от должности нескольких сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).Речь идет, в частности, об увольнении замглавы ведомства Александра Якушева. Помимо него свои посты покинули начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Федоров, начальник управления СБУ в Запорожской области Борис Безрукий, начальник департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игорь Носко и начальник департамента хозяйственного обеспечения Александр Провоторов. Как уточняется, Зеленский уже назначил начальником управления СБУ в Сумской области Олега Красношапку, а начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ — Олега Храмова.
https://ria.ru/20230212/ukraina-1851501641.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, запорожская область, владимир зеленский, александр якушев, александр провоторов, служба безопасности украины, украина
В мире, Сумская область, Запорожская область, Владимир Зеленский, Александр Якушев, Александр Провоторов, Служба безопасности Украины, Украина
Зеленский уволил нескольких сотрудников СБУ
Президент Украины Зеленский подписал несколько указов об отставках и назначениях в СБУ