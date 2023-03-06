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Экс-советник Пентагона заявил о гибели Украины как государства - РИА Новости, 06.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:04 06.03.2023 (обновлено: 20:12 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/ukraina-1856235557.html
Экс-советник Пентагона заявил о гибели Украины как государства
Экс-советник Пентагона заявил о гибели Украины как государства - РИА Новости, 06.03.2023
Экс-советник Пентагона заявил о гибели Украины как государства
Украина уже потерпела крах как государство, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем личном блоге на YouTube. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T20:04
2023-03-06T20:12
политика
украина
россия
сша
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
скотт риттер
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украина уже потерпела крах как государство, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем личном блоге на YouTube.Макгрегор уточнил, что за год из страны уехали миллионы людей, а ее население с 38 миллионов сократилось примерно до 18-22.В феврале бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По мнению специалиста, Украина перестанет получать западные боеприпасы к середине лета и уже осенью Киев потерпит поражение.
https://ria.ru/20230306/reshenie-1856206706.html
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политика, украина, россия, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, скотт риттер, пентагон, в мире
Политика, Украина, Россия, США, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Скотт Риттер, Пентагон, В мире
Экс-советник Пентагона заявил о гибели Украины как государства

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о гибели Украины как государства

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украина уже потерпела крах как государство, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем личном блоге на YouTube.
«
"Украина как национальное государство уже мертва, по моему мнению. Сорок процентов ее городов и инфраструктуры уничтожено. Вся ее промышленная база, все, что имело реальную цену на Украине, перешло в состав России. <…> Это традиционно регионы, где живут русские", — отметил военный.
Макгрегор уточнил, что за год из страны уехали миллионы людей, а ее население с 38 миллионов сократилось примерно до 18-22.
В феврале бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По мнению специалиста, Украина перестанет получать западные боеприпасы к середине лета и уже осенью Киев потерпит поражение.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаУкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныСкотт РиттерПентагонВ мире
 
 
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