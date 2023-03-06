https://ria.ru/20230306/ukraina-1856235557.html

Экс-советник Пентагона заявил о гибели Украины как государства

Экс-советник Пентагона заявил о гибели Украины как государства - РИА Новости, 06.03.2023

Экс-советник Пентагона заявил о гибели Украины как государства

Украина уже потерпела крах как государство, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем личном блоге на YouTube. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T20:04

2023-03-06T20:04

2023-03-06T20:12

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специальная военная операция на украине

скотт риттер

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украина уже потерпела крах как государство, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем личном блоге на YouTube.Макгрегор уточнил, что за год из страны уехали миллионы людей, а ее население с 38 миллионов сократилось примерно до 18-22.В феврале бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По мнению специалиста, Украина перестанет получать западные боеприпасы к середине лета и уже осенью Киев потерпит поражение.

https://ria.ru/20230306/reshenie-1856206706.html

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