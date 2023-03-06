https://ria.ru/20230306/ukraina-1856093629.html

СМИ: многие украинские дети в Польше, вероятно, не учатся в школах

СМИ: многие украинские дети в Польше, вероятно, не учатся в школах - РИА Новости, 06.03.2023

СМИ: многие украинские дети в Польше, вероятно, не учатся в школах

Многие дети украинских беженцев в Польше, вероятно, не учатся в школах, сообщает газета Rzeczpospolita. По последним данным, в Польше находятся около 1,5... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:57

2023-03-06T11:57

2023-03-06T11:57

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ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Многие дети украинских беженцев в Польше, вероятно, не учатся в школах, сообщает газета Rzeczpospolita. По последним данным, в Польше находятся около 1,5 миллиона беженцев с Украины. "В Польше в настоящее время обучаются 150 648 школьников с Украины. Украинцев школьного возраста у нас больше. Только в реестре граждан этой страны, которым присвоен статус иностранца в соответствии со специальным законом, числится более 277 тысяч человек, родившихся в 2005-2015 годах", - говорится в сообщении. Газета отмечает, что польское законодательство обязывает всех детей школьного возраста посещать школу. При этом у украинских детей есть возможность учиться удаленно в украинских школах, но при этом родители должны сообщить об этом в муниципалитет по месту жительства. "Практически никто этого не делает. В Люблине таких учеников было всего 20. Для сравнения - школы этого города посещают 2170 граждан Украины. В Торуни поступило 36 заявок, а в школах города обучаются 1250 украинских детей. На сегодняшний день Торуньский магистрат предоставил 1900 номеров PESEL (индивидуальный личный номер) беженцам с Украины школьного возраста. Это, конечно, не совпадает с числом украинских жителей Торуни, но эти цифры показывают, сколько детей ускользает от школьной статистики", - говорится в сообщении. "В лучшем случае они учатся онлайн в украинских школах.... Многие украинские дети, вероятно, выпали из системы в целом", - отмечает газета.

https://ria.ru/20230301/bezhentsy-1855141740.html

https://ria.ru/20230213/bezhentsy-1851584005.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, ситуация в днр и лнр