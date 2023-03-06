Рейтинг@Mail.ru
СМИ: многие украинские дети в Польше, вероятно, не учатся в школах - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/ukraina-1856093629.html
СМИ: многие украинские дети в Польше, вероятно, не учатся в школах
СМИ: многие украинские дети в Польше, вероятно, не учатся в школах - РИА Новости, 06.03.2023
СМИ: многие украинские дети в Польше, вероятно, не учатся в школах
Многие дети украинских беженцев в Польше, вероятно, не учатся в школах, сообщает газета Rzeczpospolita. По последним данным, в Польше находятся около 1,5... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:57
2023-03-06T11:57
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835235357_0:315:3077:2046_1920x0_80_0_0_d0ae17e1615664ba03c2f1f8bdd3a8cf.jpg
ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Многие дети украинских беженцев в Польше, вероятно, не учатся в школах, сообщает газета Rzeczpospolita. По последним данным, в Польше находятся около 1,5 миллиона беженцев с Украины. "В Польше в настоящее время обучаются 150 648 школьников с Украины. Украинцев школьного возраста у нас больше. Только в реестре граждан этой страны, которым присвоен статус иностранца в соответствии со специальным законом, числится более 277 тысяч человек, родившихся в 2005-2015 годах", - говорится в сообщении. Газета отмечает, что польское законодательство обязывает всех детей школьного возраста посещать школу. При этом у украинских детей есть возможность учиться удаленно в украинских школах, но при этом родители должны сообщить об этом в муниципалитет по месту жительства. "Практически никто этого не делает. В Люблине таких учеников было всего 20. Для сравнения - школы этого города посещают 2170 граждан Украины. В Торуни поступило 36 заявок, а в школах города обучаются 1250 украинских детей. На сегодняшний день Торуньский магистрат предоставил 1900 номеров PESEL (индивидуальный личный номер) беженцам с Украины школьного возраста. Это, конечно, не совпадает с числом украинских жителей Торуни, но эти цифры показывают, сколько детей ускользает от школьной статистики", - говорится в сообщении. "В лучшем случае они учатся онлайн в украинских школах.... Многие украинские дети, вероятно, выпали из системы в целом", - отмечает газета.
https://ria.ru/20230301/bezhentsy-1855141740.html
https://ria.ru/20230213/bezhentsy-1851584005.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835235357_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_8c8e153234d00507ae2703ab1c3b5a78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: многие украинские дети в Польше, вероятно, не учатся в школах

Rzeczpospolita: многие дети украинских беженцев в Польше, вероятно, не учатся в школах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Многие дети украинских беженцев в Польше, вероятно, не учатся в школах, сообщает газета Rzeczpospolita. По последним данным, в Польше находятся около 1,5 миллиона беженцев с Украины.
"В Польше в настоящее время обучаются 150 648 школьников с Украины. Украинцев школьного возраста у нас больше. Только в реестре граждан этой страны, которым присвоен статус иностранца в соответствии со специальным законом, числится более 277 тысяч человек, родившихся в 2005-2015 годах", - говорится в сообщении.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Польша сообщила плохие новости украинским беженцам
1 марта, 15:48
Газета отмечает, что польское законодательство обязывает всех детей школьного возраста посещать школу. При этом у украинских детей есть возможность учиться удаленно в украинских школах, но при этом родители должны сообщить об этом в муниципалитет по месту жительства.
"Практически никто этого не делает. В Люблине таких учеников было всего 20. Для сравнения - школы этого города посещают 2170 граждан Украины. В Торуни поступило 36 заявок, а в школах города обучаются 1250 украинских детей. На сегодняшний день Торуньский магистрат предоставил 1900 номеров PESEL (индивидуальный личный номер) беженцам с Украины школьного возраста. Это, конечно, не совпадает с числом украинских жителей Торуни, но эти цифры показывают, сколько детей ускользает от школьной статистики", - говорится в сообщении.
"В лучшем случае они учатся онлайн в украинских школах.... Многие украинские дети, вероятно, выпали из системы в целом", - отмечает газета.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Пушков спрогнозировал будущее украинских беженцев в Польше
13 февраля, 00:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала