СМИ: многие украинские дети в Польше, вероятно, не учатся в школах
Rzeczpospolita: многие дети украинских беженцев в Польше, вероятно, не учатся в школах
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Многие дети украинских беженцев в Польше, вероятно, не учатся в школах, сообщает газета Rzeczpospolita. По последним данным, в Польше находятся около 1,5 миллиона беженцев с Украины.
"В Польше в настоящее время обучаются 150 648 школьников с Украины. Украинцев школьного возраста у нас больше. Только в реестре граждан этой страны, которым присвоен статус иностранца в соответствии со специальным законом, числится более 277 тысяч человек, родившихся в 2005-2015 годах", - говорится в сообщении.
Газета отмечает, что польское законодательство обязывает всех детей школьного возраста посещать школу. При этом у украинских детей есть возможность учиться удаленно в украинских школах, но при этом родители должны сообщить об этом в муниципалитет по месту жительства.
"Практически никто этого не делает. В Люблине таких учеников было всего 20. Для сравнения - школы этого города посещают 2170 граждан Украины. В Торуни поступило 36 заявок, а в школах города обучаются 1250 украинских детей. На сегодняшний день Торуньский магистрат предоставил 1900 номеров PESEL (индивидуальный личный номер) беженцам с Украины школьного возраста. Это, конечно, не совпадает с числом украинских жителей Торуни, но эти цифры показывают, сколько детей ускользает от школьной статистики", - говорится в сообщении.
"В лучшем случае они учатся онлайн в украинских школах.... Многие украинские дети, вероятно, выпали из системы в целом", - отмечает газета.