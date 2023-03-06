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Премьер Мали обсудил с замглавы МИД России поставки топлива и удобрений - РИА Новости, 06.03.2023
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13:25 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/udobreniya-1856117600.html
Премьер Мали обсудил с замглавы МИД России поставки топлива и удобрений
Премьер Мали обсудил с замглавы МИД России поставки топлива и удобрений - РИА Новости, 06.03.2023
Премьер Мали обсудил с замглавы МИД России поставки топлива и удобрений
Премьер-министр Мали Шогель Майга обсудил в понедельник с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым налаживание поставок из России топлива,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:25
2023-03-06T13:25
россия
катар
сергей вершинин
оон
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ДОХА, 6 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Премьер-министр Мали Шогель Майга обсудил в понедельник с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым налаживание поставок из России топлива, удобрений и зерна, сообщил РИА Новости сам премьер. Переговоры прошли в Катаре в кулуарах Пятой конференции ООН по вопросу наименее развитых стран. "Мы обсудили все области сотрудничества с Россией, в частности, опыт в борьбы с терроризмом, которым обладает Россия, в области борьбы с терроризмом Мали и Россия смотрят в одну сторону. Мы также хотим развивать сотрудничество с Россией в экономической области, хотим договориться с Россией о поставках в Мали удобрений, топлива, хлеба, зерна, о чем шла речь на переговорах сегодня", - сказал премьер Мали. Он указал что руководство Мали "не обращает внимание на противодействие Запада сотрудничеству с Россией".
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россия, катар, сергей вершинин, оон, мали
Россия, Катар, Сергей Вершинин, ООН, Мали
Премьер Мали обсудил с замглавы МИД России поставки топлива и удобрений

Премьер Мали Майга обсудил с замглавы МИД Вершининым поставки топлива и удобрений

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкУдобрения
Удобрения - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Удобрения. Архивное фото
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ДОХА, 6 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Премьер-министр Мали Шогель Майга обсудил в понедельник с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым налаживание поставок из России топлива, удобрений и зерна, сообщил РИА Новости сам премьер. Переговоры прошли в Катаре в кулуарах Пятой конференции ООН по вопросу наименее развитых стран.
"Мы обсудили все области сотрудничества с Россией, в частности, опыт в борьбы с терроризмом, которым обладает Россия, в области борьбы с терроризмом Мали и Россия смотрят в одну сторону. Мы также хотим развивать сотрудничество с Россией в экономической области, хотим договориться с Россией о поставках в Мали удобрений, топлива, хлеба, зерна, о чем шла речь на переговорах сегодня", - сказал премьер Мали.
Он указал что руководство Мали "не обращает внимание на противодействие Запада сотрудничеству с Россией".
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Вчера, 13:10
 
РоссияКатарСергей ВершининООНМали
 
 
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