https://ria.ru/20230306/udobreniya-1856117600.html
Премьер Мали обсудил с замглавы МИД России поставки топлива и удобрений
Премьер Мали обсудил с замглавы МИД России поставки топлива и удобрений - РИА Новости, 06.03.2023
Премьер Мали обсудил с замглавы МИД России поставки топлива и удобрений
Премьер-министр Мали Шогель Майга обсудил в понедельник с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым налаживание поставок из России топлива,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:25
2023-03-06T13:25
2023-03-06T13:25
россия
катар
сергей вершинин
оон
мали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_0:45:2955:1707_1920x0_80_0_0_cd40837ecd2735e768f2beeeab17dc1c.jpg
ДОХА, 6 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Премьер-министр Мали Шогель Майга обсудил в понедельник с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым налаживание поставок из России топлива, удобрений и зерна, сообщил РИА Новости сам премьер. Переговоры прошли в Катаре в кулуарах Пятой конференции ООН по вопросу наименее развитых стран. "Мы обсудили все области сотрудничества с Россией, в частности, опыт в борьбы с терроризмом, которым обладает Россия, в области борьбы с терроризмом Мали и Россия смотрят в одну сторону. Мы также хотим развивать сотрудничество с Россией в экономической области, хотим договориться с Россией о поставках в Мали удобрений, топлива, хлеба, зерна, о чем шла речь на переговорах сегодня", - сказал премьер Мали. Он указал что руководство Мали "не обращает внимание на противодействие Запада сотрудничеству с Россией".
https://ria.ru/20230306/udobreniya-1856114815.html
россия
катар
мали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_f27f15cc7c57d66802bcde2e386a6f97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, катар, сергей вершинин, оон, мали
Россия, Катар, Сергей Вершинин, ООН, Мали
Премьер Мали обсудил с замглавы МИД России поставки топлива и удобрений
Премьер Мали Майга обсудил с замглавы МИД Вершининым поставки топлива и удобрений
ДОХА, 6 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Премьер-министр Мали Шогель Майга обсудил в понедельник с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым налаживание поставок из России топлива, удобрений и зерна, сообщил РИА Новости сам премьер. Переговоры прошли в Катаре в кулуарах Пятой конференции ООН по вопросу наименее развитых стран.
"Мы обсудили все области сотрудничества с Россией, в частности, опыт в борьбы с терроризмом, которым обладает Россия, в области борьбы с терроризмом Мали и Россия смотрят в одну сторону. Мы также хотим развивать сотрудничество с Россией в экономической области, хотим договориться с Россией о поставках в Мали удобрений, топлива, хлеба, зерна, о чем шла речь на переговорах сегодня", - сказал премьер Мали.
Он указал что руководство Мали "не обращает внимание на противодействие Запада сотрудничеству с Россией".
"Уралхим-Уралкалий" поставил 20 тысяч тонн удобрений в Малави