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Учения НАТО по управлению кризисными ситуациями пройдут с 9 по 15 марта
Учения НАТО по управлению кризисными ситуациями пройдут с 9 по 15 марта - РИА Новости, 06.03.2023
Учения НАТО по управлению кризисными ситуациями пройдут с 9 по 15 марта
Ежегодные учения НАТО по управлению кризисными ситуациями, предназначенные для "проверки механизмов принятия решений и консультаций на стратегическом... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T19:12
2023-03-06T19:12
2023-03-06T19:12
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Ежегодные учения НАТО по управлению кризисными ситуациями, предназначенные для "проверки механизмов принятия решений и консультаций на стратегическом военно-политическом уровне" пройдут с 9 по 15 марта, сообщили в пресс-службе альянса. Сообщается, что задействованы в учениях будут "гражданские и военные штабы в странах-членах НАТО, а также в Швеции и Финляндии, штаб-квартира и стратегические командования". "Развернутые силы в учениях участвовать не будут", - пояснили в альянсе. При этом, учения включат также обмен информацией между НАТО и институтами Евросоюза. "Учения будут включать в себя отработку комплексных ответов на сложный гражданско-военный сценарий в гибридной среде", - указывается в заявлении пресс-службы.
https://ria.ru/20230208/nato-1850591146.html
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в мире, швеция, нато, финляндия
В мире, Швеция, НАТО, Финляндия
Учения НАТО по управлению кризисными ситуациями пройдут с 9 по 15 марта
Ежегодные учения НАТО по управлению кризисными ситуациями пройдут с 9 по 15 марта