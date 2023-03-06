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В Анкаре заявили о том, Запад препятствует реализации зерновой сделки - РИА Новости, 06.03.2023
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09:27 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/turtsiya-1856057195.html
В Анкаре заявили о том, Запад препятствует реализации зерновой сделки
В Анкаре заявили о том, Запад препятствует реализации зерновой сделки - РИА Новости, 06.03.2023
В Анкаре заявили о том, Запад препятствует реализации зерновой сделки
Западные страны продолжат чинить препятствия РФ в реализации "зерновой" сделки, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T09:27
2023-03-06T09:27
россия
турция
украина
мевлют чавушоглу
оон
в мире
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Западные страны продолжат чинить препятствия РФ в реализации "зерновой" сделки, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. "Американцы и их западные партнеры продолжат затруднять для России любые способы получения прибыли, в том числе через "зерновую" сделку. Однако в конце концов это гуманитарный вопрос, поэтому ООН должна приложить максимум усилий для защиты сделки от каких-либо санкций. Это не схоже с чем-то вроде экспорта нефти или оружия. От этого зависит жизнь людей", - заявил Эрхан. По его словам, Анкара прилагает максимум усилий для продления сделки, в том числе ради африканских стран, зависящих полностью от зерна и удобрений из РФ и Украины. Турция прикладывает усилия для продления "зерновой" сделки, заявил в воскресенье в Дохе глава МИД Мевлют Чавушоглу. Срок действия " зерновой сделки" завершается 18 марта. Ранее в МИД РФ заявили, что Запад "хоронит" гуманитарную инициативу генсека ООН Антониу Геттереша, саботируя выполнение российской части "пакета". Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что "пора прекратить разыгрывать продовольственную карту", так как львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции , Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230305/sdelka-1856005483.html
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россия, турция, украина, мевлют чавушоглу, оон, в мире
Россия, Турция, Украина, Мевлют Чавушоглу, ООН, В мире
В Анкаре заявили о том, Запад препятствует реализации зерновой сделки

В Совбезе Турции заявили, что Запад будет препятствовать России в сфере зерновой сделки

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Западные страны продолжат чинить препятствия РФ в реализации "зерновой" сделки, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.
"Американцы и их западные партнеры продолжат затруднять для России любые способы получения прибыли, в том числе через "зерновую" сделку. Однако в конце концов это гуманитарный вопрос, поэтому ООН должна приложить максимум усилий для защиты сделки от каких-либо санкций. Это не схоже с чем-то вроде экспорта нефти или оружия. От этого зависит жизнь людей", - заявил Эрхан.
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Захарова назвала условие для участия России в зерновой сделке
5 марта, 19:26
По его словам, Анкара прилагает максимум усилий для продления сделки, в том числе ради африканских стран, зависящих полностью от зерна и удобрений из РФ и Украины.
Турция прикладывает усилия для продления "зерновой" сделки, заявил в воскресенье в Дохе глава МИД Мевлют Чавушоглу.
Срок действия " зерновой сделки" завершается 18 марта. Ранее в МИД РФ заявили, что Запад "хоронит" гуманитарную инициативу генсека ООН Антониу Геттереша, саботируя выполнение российской части "пакета". Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что "пора прекратить разыгрывать продовольственную карту", так как львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции , Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Источник сообщил о тупиковой ситуации в переговорах по зерновой сделке
3 марта, 09:05
 
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